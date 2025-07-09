Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vergi ve diğer kamu alacaklarını ödemede zor duruma düşeceğini belirten mükelleflerin, borçlarını taksitle ödeme imkanı bulunuyor.

Taksitlendirme talepleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre değerlendiriliyor. Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanabiliyor. Kanun gereğince, 50 bin liraya kadar olan borçların taksitlendirilmesinde teminat aranılmıyor. Bu tutarı aşan borçların taksitlendirilmesinde ise 50 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi gerekiyor.

50 BİN LİRADAN 250 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Kararla, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Buna göre, 250 bin lirayı aşmayan borçların tecilinde teminat aranmayacak, bu tutarı aşan borçların tecilinde ise 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilecek.

Belirlenen yeni tutar, Bakanlık birimlerince yapılacak tecillerin yanında Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve il özel idareleri gibi alacakları kanun kapsamında takip edilen idarelerce yapılacak tecillerde de uygulanacak.