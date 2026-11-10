Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin 2026 takvimini belirledi. Her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzerinde borcu bulunan veya bu tutarda kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükelleflerin isimleri aralık ayında ilan edilecek.

10 Kasım tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 597 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre listeler iki aşamada paylaşılacak. Bilgiler, 1-15 Aralık 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ilan edilecek. Ardından 16-30 Aralık 2026 tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanacak.

5 MİLYON LİRALIK SINIR HER DAİRE İÇİN AYRI

Açıklama sınırı, mükellefin bütün vergi dairelerindeki toplam borcu üzerinden hesaplanmayacak. Beş milyon liralık eşik, her bir vergi dairesi bakımından ayrı ayrı uygulanacak.

Tebliğ kapsamında, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak. Ayrıca 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen vergi tarhiyatları da açıklama kapsamında değerlendirilecek.

YAPILANDIRMASI SÜREN BORÇLAR LİSTEYE GİRMEYECEK

6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılması devam eden borçlar listelerde yer almayacak. Belirli koşulları karşılayan belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşların geçmiş dönem borçları da açıklama dışında tutulacak.

Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesine dayanan uygulamayla vergi şeffaflığının artırılması ve kamu alacaklarının tahsilinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda kamuoyu denetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.