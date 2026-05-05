Vergi ve kamu borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme Meclis gündemine geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte vergi ve kamu borçlarında taksitlendirme süresi artırılıyor.

CNBC-e'nin haberine göre, mevcut uygulamada en fazla 36 ay olan taksitlendirilme süresi, yapılacak değişiklikle 72 aya kadar uzatılabilecek.

Böylece borçlular, ödemelerini daha düşük taksitlerle ve daha uzun vadede gerçekleştirebilecek.

TEMİNATSIZ ÖDEMELER DE YÜKSELTİLDİ

Düzenlemeyle birlikte teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı da önemli ölçüde yükseltildi.

Daha önce 50 bin liraya kadar olan teminatsız ödeme limiti de 1 milyon liraya çıkarılacak.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRECEK?

Yapılandırma kapsamına giren borçlar şu şekilde: