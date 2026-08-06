Ukrayna Devlet Vergi Servisi'nin, vergi ikametgahının belirlenmesi sürecinde vatandaşların sınır geçiş kayıtlarını da değerlendirebileceği bildirildi. Ancak uzmanlar, yalnızca sık sık yurt dışına çıkmanın tek başına vergi incelemesi ya da otomatik denetim anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

SINIR GEÇİŞLERİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Vergi danışmanı Oleksandra Tomashevska, bir kişinin sürekli yurt dışında yaşadığını beyan etmesine rağmen düzenli olarak Ukrayna'ya giriş çıkış yapmasının, vergi makamları tarafından ülkeyle olan bağlarının değerlendirilmesinde dikkate alınabileceğini söyledi. Ancak bu durumun tek başına belirleyici olmayacağını ifade etti.

VERGİ MAKAMLARI BİRDEN FAZLA KRİTERİ DEĞERLENDİRİYOR

Uzmanın aktardığına göre vergi idaresi yalnızca sınır geçiş kayıtlarına bakmıyor. Kişinin Ukrayna'da konutunun bulunup bulunmadığı, ailesinin hangi ülkede yaşadığı, nerede çalıştığı, gelir elde ettiği veya ticari faaliyet yürüttüğü gibi birçok unsur birlikte değerlendiriliyor.

AİLENİN YAŞADIĞI ÜLKE ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ

Tomashevska, kişinin ailesiyle birlikte yurt dışında yaşıyor olmasının, yaşam merkezinin o ülkede bulunduğuna dair güçlü bir gösterge kabul edildiğini belirtti. Buna karşılık Ukrayna'da aktif olarak çalışılması veya ticari faaliyet yürütülmesi ise ülkeyle bağın sürdüğüne işaret edebiliyor.

İKAMET KAYDINI SİLDİRMENİN SONUÇLARI OLABİLİR

Uzman, Ukrayna ile olan bağlantılara ilişkin tartışmaları azaltmanın yollarından birinin ikamet kaydını sildirmek olabileceğini dile getirdi. Ancak bunun bankaların bilgilendirilmesi gibi çeşitli yükümlülükler doğurabileceğini ve günlük işlemleri etkileyebilecek önemli sonuçlar yaratabileceğini de vurguladı.

OTOMATİK BİLGİ PAYLAŞIMIYLA İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER

Tomashevska, uluslararası vergi bilgi paylaşımı konusunda da yaygın bir yanlış anlamaya dikkat çekti. Ailesiyle birlikte başka bir ülkede kalıcı olarak yaşayan ve çalışan kişilerin vergi mükellefi olarak o ülkeye bağlı sayıldığını belirten uzman, bu nedenle söz konusu bilgilerin otomatik olarak Ukrayna'ya aktarılmasının her durumda söz konusu olmadığını ifade etti.

VATANDAŞLARA YASAL DÜZENLEMELERE UYMA ÇAĞRISI

Vergi durumundan emin olmayan kişilerin sosyal medya paylaşımlarına veya kulaktan dolma bilgilere göre hareket etmemesi gerektiğini söyleyen Tomashevska, resmi mevzuatın esas alınmasının en doğru yaklaşım olacağını belirtti.

VERGİ DAİRESİ İLE SINIR MUHAFAZA SERVİSİ VERİ PAYLAŞIYOR

Öte yandan Ukrayna Devlet Vergi Servisi ile Devlet Sınır Muhafaza Servisi arasında otomatik bilgi paylaşım sistemi uygulanmaya başlandı. Yetkililer, bu uygulamanın sınır geçiş kurallarında herhangi bir değişiklik getirmediğini, ancak olası vergi ihlallerinin daha etkin şekilde tespit edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.