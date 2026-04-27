İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu’na yönelik daha önce 3 dalga halinde yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Operasyonun 3'üncü dalgasında ele geçirilen cep telefonları bilirkişi tarafından incelendi. Yapılan detaylı incelemelerde, çok sayıda kişinin rüşvet eylemlerine karıştığı tespit edildi.
4 İLDE OPERASYON
Kimlik ve adres tespitlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.