ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ilave gümrük vergileriyle küresel ticaretin gelecek günlerde yeniden yapılanması bekleniyor. Uzakdoğu ve Avrupalı rakiplerine göre nispeten daha az oranda vergiye tabi tutulan Türkiye içinde ihracata ve yatırıma dönük olası bir fırsat kapısına, ekonomik konjonktür set çekiyor. Yüksek enflasyon, yatırım ortamı ve döviz kuru seviyesinin Türkiye’yi pahalı hale getirdiğini kaydeden sektör temsilcileri, bu ortamda Mısır gibi ülkelerin öne çıkabileceğini Avrupa’dan gelecek talebin de düşebileceğini belirtti.

KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

ABD tarafından alınan kararların kimseye bir faydası olmayacağını aktaran İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, hazır giyimde halihazırda yüzde 16 ile 32 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulandığını aktardı.

Yüzde 10 ilave gümrük vergisi ile en ucuz ürünün yüzde 26’lık bir vergiye tabi olacağını aktaran Paşahan, tekstil dahil 2024’te ABD pazarına 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Avrupalı pek çok markanın ABD mağazalarına gönderilen ürünlerinin Türkiye’de de üretildiğini kaydeden Paşahan, “Avrupa’da benden daha az almış olacak böylece. Bu işin kazananı olmaz. Bu vergilerin kimseye faydası olmaz. Türkiye’nin rekabet şansı fazla olur fikrine katılmıyorum. Türkiye’ye vergi gelmemiş olsaydı bir şansı olabilirdi” dedi. Mısır’ın ABD ile bir serbest ticaret anlaşması olduğunu da kaydeden Paşahan, “Dışarıda üretilen ürünler Türkiye’ye getirilince yüzde 60’a yakın vergi veriyorlar. Buna rağmen Türkiye’deki üretimden yüzde 30 daha ucuz. Biz çok pahalı bir ülke olduk” diye konuştu.

Yatırım zemini oluşmalı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten ise son dönemde yatırımların kaydığı Mısır’ın ABD ile serbest ticaret anlaşması olduğunu hatırlatarak, vergi avantajının Türkiye’ye yaraması için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. “Hava yağışlı ama bizim tarlamıza yağmur yağacak mı yağmayacak mı bize bağlı. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Burada yatırımlar çok hızlı olur hızlı bir şekilde devreye alabiliriz zaten. Mısır’da olan da buydu. Yeter ki biz enflasyonu döviz kurunu belli bir seviyeye getirelim yatırım zeminini oluşturalım” diye konuşan İçten, ABD’ye İtalya’nın 2 milyar dolarlık, Portekiz’in 400 milyon dolarlık ihracatı olduğunu ve bu markaların yeni bir üs arayışında olabileceğini aktardı.

Türkiye ekonomik problemlerini çözmeli

Son 3 yılda yaşanan maliyet artışlarının sektörün rekabetçiliğini vurduğunu kaydeden Mustafa Paşahan şöyle devam etti: “2022 ile 2025 Mart ayını kıyasladığımızda asgari ücret yüzde 420, enflasyon yüzde 278, döviz yüzde 175 arttı. Ya enflasyon hızlı bir şekilde aşağı inmeli ya da kurların yukarı çıkması lazım. Türkiye’nin ekonomi problemlerini çözmesi lazım.”