1 Temmuz'da yürürlüğe giren 7587 sayılı Kanun ile ticari plaka sahiplerini ilgilendiren bir vergi düzenlemesi hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 1 Temmuz 2026 tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaları elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna edildi. Aynı satışlar Katma Değer Vergisi'nden (KDV) de muaf tutuldu.

HANGİ PLAKALARI KAPSIYOR?

BirGün'ün haberine göre, vergi istisnası, 1 Temmuz 2026 tarihinden önce edinilen ticari plakaların satışını kapsıyor. Böylece söz konusu tarihten önce plaka sahibi olan ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, satıştan elde ettikleri kazanç üzerinden gelir vergisi ve KDV ödemeyecek.

Öte yandan, ticari plakasını sadece kiraya veren ve ticari kazanç elde etmeyen kişiler için mevcut uygulamada da plaka satış kazançları gelir vergisine tabi tutulmuyordu. Yeni düzenleme ise gerçek usulde vergilendirilen ticari plaka sahiplerini de istisna kapsamına aldı.

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kanunun gerekçesinde, büyükşehirler ile nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde faaliyet gösteren taksi, dolmuş ve minibüs esnafının 2026 yılı başından itibaren basit usulden gerçek usule geçirilmesi nedeniyle oluşabilecek vergi yükünün önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede, geçmişte basit usulde vergilendirilen plaka sahiplerinin satış sırasında değer artış kazancı nedeniyle vergi ödemediği, gerçek usule geçişle birlikte ise tarihi maliyetler ile güncel piyasa değerleri arasındaki fark nedeniyle yüksek vergi yüküyle karşılaşabilecekleri ifade edildi.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Düzenleme kamuoyunda farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı uzmanlar, gerçek usule geçen esnafın mağduriyetini önlemeyi amaçlayan düzenlemeyi olumlu karşılarken, bazı değerlendirmelerde ise ticari plakaların zaman içinde yüksek değerli bir yatırım aracına dönüştüğü ve getirilen vergi istisnasının vergi adaleti açısından tartışmalara yol açabileceği ifade edildi.