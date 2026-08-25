Haklarını alamadıkları için mücadele veren öğretmenler, gaziler ve madencilerden sonra bir çığlık da vergi müfettişlerinden geldi.

Tepkilerini sosyal medya üzerinden gerçekleştiren vergi müfettişleri, devlete milyarlarca lira vergi kazandırdıkları halde özlük haklarının iyileştirilmediğini belirttiler. Vergi müfettişleri maaşlarının yükseltilmesini ve ‘denetim tazminatı’ ödenmesini istiyor.

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel, “Vergi müfettişleri büyük bir sorumlulukla görev yapmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan bu başarıda, sahada gece gündüz çalışan vergi müfettişlerimizin emeği ve alın teri var” değerlendirmesini yaptı.

%50 ZAM TALEBİ

Sayıları 7 bin 500’e yaklaşan vergi müfettişlerinin daha önce açıkladığı talepler arasında ücret ve tazminatların en az yüzde 50 artırılması, ek gösterge ve makam tazminatlarının en az 6.400 olması, harcırahların yükseltilmesi ve derece yükselmesinde eşitlik yer alıyor.

Yaklaşık 120 bin lira civarında maaş alan müfettişlerin talep ettiği denetim tazminatı brüt 47 bin 265 liraya net de 35 bin lira civarına karşılık geliyor