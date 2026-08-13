Kamuya borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yapılandırma sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, düzenlemede 72 aya varan taksit ve indirimli tecil faizi gibi önemli kolaylıklar bulunuyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

KAMU BORCUNU YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, farklı kamu kurumlarına olan çeşitli borçları kapsıyor. Vergi dairelerine olan bazı borçların yanı sıra SGK prim borçları, trafik idari para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredileri de kapsamda yer alıyor. Vergi dairelerine olan ve 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmeyen bazı kamu alacakları düzenleme kapsamında bulunuyor.

Kapsama giren başlıca borçlar arasında gelir ve kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil borçları, adli para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları ve işsizlik sigortası prim borçları yer alıyor. SGK tarafında ise Haziran 2026 dahil önceki dönemlere ilişkin sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları dikkate alınıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

TAKSİTLENDİRME KAÇ AYLA SINIRLI OLACAK?

Yapılandırmanın en dikkat çeken noktalarından biri uzun vade seçeneği. Borçlunun mali durumu ve borcun niteliğine göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksit uygulanabilecek. KDV borçlarında ise taksit süresi 12 ayla sınırlı olacak. SGK prim borçlarında uygulanacak vade şirketin mali durumuna göre değişecek. Buna göre 36 ay veya 72 aya kadar taksit imkanı söz konusu olacak.

Düzenlemede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise tecil faizindeki indirim. Normal şartlarda yüzde 39 olarak uygulanan yıllık tecil faizi, düzenleme kapsamında yüzde 29 seviyesine düşürülecek. Böylece borcunu tek seferde kapatmakta zorlanan vatandaşlar, daha düşük faizle uzun vadeli ödeme imkanından yararlanabilecek. Yapılandırmada teminat açısından da önemli bir değişiklik bulunuyor. Teminatsız tecil ve taksitlendirme sınırı 50 bin liradan 10 milyon liraya çıkarılıyor. Buna göre 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat istenmeden tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

SGK'ya prim borcu bulunanların başvurularını ilgili SGK müdürlüğüne yapması gerekiyor. Borç icra takibine düşmüşse başvuru, icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili SGK ünitesine yapılacak. Birden fazla SGK ünitesine borcu bulunanların ise her ünite için ayrı başvuru yapması gerekiyor. Vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya borçlu olunan vergi dairesine doğrudan başvuru yapması mümkün. Vergi dairesine posta yoluyla yazılı başvuru da kabul ediliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların ise her vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

YAPILANDIRMA TARİHLERİNİ KAÇIRMAMAK ÖNEMLİ

Vergi veya SGK dışında başka bir kamu kurumuna borcu bulunan vatandaşların, başvuruyu borcun bulunduğu kurumun ilgili birimine yapması gerekiyor. Bu nedenle başvuru öncesinde borcun hangi kuruma ait olduğunun kontrol edilmesi önem taşıyor. Yapılandırmadan yararlananların ödeme tarihlerini de kaçırmaması gerekiyor. Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Sonraki taksitler ise takip eden aylarda ödenecek. SGK prim borçlarında ise ilk taksitin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Daha önce borcunu yapılandırmış ve ödemeleri devam eden mükellefler için de düzenleme kapsamında kolaylık bulunuyor. Ödemeleri devam eden mükelleflere 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Bunun için ayrıca başvuru şartı aranmayacak. Ancak mevcut taksit süresini uzatmak isteyenlerin yeniden başvuru yapması gerekiyor.

Düzenleme yalnızca borcun taksitlendirilmesiyle sınırlı değil. Ödemelerini düzenli sürdüren mükellefler için bazı ek kolaylıklar da bulunuyor. Borç durumunu gösteren belge için vergi dairesine başvurularak taksitlendirilen borcun en az yüzde 10'u ödendiğinde, bu borçlara borç durumunu gösteren belgede yer verilmeyecek. MTV ve buna bağlı bazı alacakların tecil edilmesi halinde, tecil şartlarına uyulduğu sürece araçlar için fenni muayene izin belgesi alınabilecek. Tecil ve taksitlendirme yapılmış olsa da aracın satılabilmesi için ilgili borcun tamamen ödenmesi gerekecek. SGK prim borçlarında ise ilk taksidin ödenmesinin ardından tecil devam ettiği sürece prim borçları nedeniyle yürütülen icra takibi, haciz ve satış işlemleri durdurulacak.

Başvurunun ardından ödeme planının da dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Özellikle ilk taksit tarihinin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. Birden fazla kuruma borcu bulunan vatandaşların ise her kurum için başvuru şartlarını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü vergi borçları, SGK primleri ve diğer kamu alacakları için başvuru adresleri aynı değil. 31 Ağustos yaklaşırken kamu borcu bulunan vatandaşlar için süre daralıyor. Borcunu uzun vadeye yaymak isteyenler, yüzde 29'luk indirimli tecil faizinden yararlanmak ve teminat kolaylığından faydalanmak için başvuru şartlarını ve ödeme takvimini dikkatle kontrol etmeli.