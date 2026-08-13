Kamuya olan borç yükünü hafifletmek isteyen milyonlarca vatandaş ve işletme için kritik başvuru sürecinde geri sayım başladı. Vergi dairelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) trafik cezalarına kadar geniş bir kapsama sahip olan borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçları bulunan yükümlülere 72 aya varan taksit ve belirli şartlarda yüzde 10 indirim imkanı sunuldu. Tecil faiz oranlarında sağlanan avantajlar da dikkat çekiyor. Başvuru sürecini kaçıran mükellefler ise yıllık indirimli faiz fırsatından yararlanma hakkını kaybedecek.

"31 AĞUSTOS'A KADAR YAPILAN BAŞVURULARDA YILLIK TECİL FAİZ ORANI YÜZDE 29 OLARAK UYGULANACAK"

Düzenleme; gelir vergisi, kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), harçlar ve ecrimisil gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı alacakları kapsıyor. Bunun yanı sıra trafik idari para cezaları, adli para cezaları ve KYK öğrenim kredisi borçları da yapılandırılabilecek kalemler arasında.

İşverenler ve esnafları yakından ilgilendiren SGK ayağında ise sigorta prim borçları, işsizlik sigortası primleri ve kesinleşmiş idari para cezaları düzenleme dahilinde taksitlendirilebiliyor. Yapılandırma şartlarında borçluların finansal durumları göz önünde bulundurularak esnek vade seçenekleri sunuluyor. 31 Ağustos tarihine kadar yapılan başvurularda yıllık tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

Taksit süreleri ise mükellefin finansal likidite oranına göre belirlenecek. Likidite oranı 0,50 ve üzerinde olan borçlular için 36 ay, 0,30 ile 0,50 arasında olanlar için 48 ay, 0,30 ve altı olanlar için ise azami 72 ay taksit imkânı tanınacak. Katma Değer Vergisi (KDV) borçlarında azami taksit süresi 12 ay ile sınırlandırılırken, SGK prim borçlarında şirketlerin mali tablolarına göre 36 veya 72 aylık vadeler seçilebilecek.

Yapılandırmadan faydalanan borçluların hak kaybına uğramaması için ilk taksit ödeme tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. Vergi dairelerine yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Ancak SGK prim borçlarında ilk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi şart koşuluyor.

Borcun en az yüzde 10'luk kısmının ödenmesi halinde, mükelleflere borç durumunu gösteren yazılarda kolaylık sağlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırmalarında ise araçların muayene ve diğer resmi işlemlerine imkân tanınacak; ancak aracın devri veya satışı için toplam borcun tamamen kapatılması gerekecek. İlk taksitin ödenmesiyle birlikte borca ilişkin haciz ve icra takipleri de geçici olarak durdurulacak.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi portalı, e-Devlet kapısı veya doğrudan borçlu olunan vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.