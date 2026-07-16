Diyarbakır'ın sevilen esnaflarından, "İdris Usta" olarak tanınan tostçu Turgay Altun'un yaşamını yitirmesi kentte büyük üzüntü yarattı. Altun'un cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON VİDEODA VERGİLERDEN YAKINMIŞTI

Hayatına son vermeden önce çektiği videoda yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatan Altun, özellikle vergi, cezalar ve artan mali yükümlülüklerden yakındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullandığı ifadeler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Altun, son mesajında şu sözlere yer verdi:

"Maliyesi bir yandan, belediyesi bir yandan, esnaf kefareti bir yandan, Tarım İl bir yandan. Trafik polislerinin kuryelere yazdığı cezalar bir yandan... Bu dükkânın kaç tane ortağı var? Ver ver nereye kadar... Onlar benden daha çok kazanıyor. Eziyeti çeken ben, kazanan onlar."

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybetmesine ilişkin kesin neden yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.