Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona eriyor. Başvurusunu süresi içinde yapan borçlular, belirlenen şartları sağlamaları halinde uzun vadeli taksit, faiz indirimi ve teminat kolaylığı gibi çeşitli avantajlardan yararlanabilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Yapılandırma uygulaması; vergi dairelerine olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçlarını kapsıyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Vergi borçları için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya ilgili vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların ise her vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor. SGK prim borçlarında ise başvuruların ilgili sosyal güvenlik merkezlerine gerekli belgelerle birlikte iletilmesi isteniyor.

72 AYA VATAN TAKSİT İMKANI

Yapılandırmada uygulanacak taksit sayısı borcun türüne ve borçlunun mali durumuna göre değişiyor. Mali durumu uygun olanlarda 36 ay, belirli kriterleri sağlayanlarda 48 ay, en zor durumdaki borçlularda 72 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. KDV borçları için ise azami 12 taksit uygulanacak.

FAİZ İNDİRİMİ VE TEMİNAT KOLAYLIĞI

Yapılandırmadan yararlananlar için yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Şartları sağlayan borçlular, 10 puanlık faiz indiriminden de yararlanabilecek. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek. İlk taksit ödemesi, vergi borçlarında 30 Eylül'e, SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN DETAY

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, ödeme şartlarına uymaları halinde araçlarının fenni muayenesini yaptırabilecek. Ancak aracın satış işlemleri için borcun tamamen kapatılması gerekecek. Uzmanlar, yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların son güne kalmadan başvurularını tamamlamalarını öneriyor. 31 Ağustos'un ardından başvuru süresi sona erecek ve yapılandırma kapsamında sunulan taksit, faiz indirimi ve diğer kolaylıklardan yararlanılamayacak.