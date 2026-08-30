Vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süresi yarın sona eriyor.

Borçlarını 72 aya kadar taksitlendirmek isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi günü (yarın) mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden hazırlanan bilgilere göre, vergi dairelerince takip edilen bazı kamu alacaklarının taksitlendirilmesine yönelik başvurular devam ediyor.

Düzenleme kapsamında, 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş olan ve vergi dairelerince takip edilen kamu alacakları için taksitlendirme yapılabiliyor.

Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.

Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamları, tecil kapsamına girmiyor. Söz konusu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ile bunlara ilişkin gecikme zamları da kapsamda bulunmuyor.

Yapılacak taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlar için teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Mükellefler, KDV dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebiliyor. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olarak uygulanıyor.

Düzenlemeden yararlanmak için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. GİB'in internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet (turkiye.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor.

Mükelleflerin bu imkandan yararlanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, tecil edilebilir borçlarını burada görebiliyor. Bu kapsamda mükellefler, kendisi için uygun taksit seçeneğini tercih ederek başvurusunu tamamlayabiliyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını son güne bırakmaması önem taşıyor.

Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek. İzleyen taksitler de bu ayı takip edecek şekilde aylık yapılacak.

TAKSİTLER ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULABİLİR

Taksitlendirme hakkından yararlanan mükelleflerin ödeme takvimine dikkat etmesi gerekiyor. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksidin ödenmemesine izin veriliyor.

Belirlenen sınırın aşılması veya taksitlerin şartlara uygun şekilde ödenmemesi halinde taksitlendirme hakkı kaybedilebiliyor.

Bu nedenle mükelleflerin son başvuru tarihi olan hem 31 Ağustos başvuru tarihini hem de sonraki ödeme takvimini dikkatle takip etmesi önem taşıyor.