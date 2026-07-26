Hazine ve Maliye Bakanlığı rekor vergi gelirine rağmen dünyanın en yüksek faiziyle 3.5 trilyon lira borçlandı. Bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 69’luk artışla 3 trilyon lira borçlanan Hazine’nin bu ayı da 500-600 milyar lira aralığında borçlanmayla bitireceği tahmin ediliyor. Toplam borçlanmanın 3.5 trilyon lirayı aşmasıyla vatandaşlar, ‘Hazine erken seçimime mi hazırlanıyor’ diye soruyor. Hazine’nin borçlanma tutarıyla birlikte borçlanma faizleri de yükselmeye devam ediyor.

ALTINDA 4’E KATLANDI

Hazine ocak ayında 2 yıllık tahvil ihalesinde yüzde 36 seviyesinden borçlanırken bu hafta yapılan bir başka 2 yıllık borçlanmada faiz oranı yüzde 41.99’a fırladı. Böylece Merkez Bankası faizleri sabit kalırken 6 ayda Hazine’nin borçlanma faizleri yaklaşık 6 puan yükseldi. Hazine 5 yıllık TL tahvile yüzde 39, 10 yıllık TL tahvile de yüzde 35’e yaklaşan faiz ödemesi yapıyor. Böylece Türkiye açık ara farkla dünyanın en pahalı borçlanan ülkesi oluyor. Hazine’nin 10 yıllık borçlanma maliyeti yüzde 35 seviyesindeyken ikinci ülke olan Mısır’da bu oran yüzde 22, üçüncü Rusya’da yüzde 16 oldu.

Hazine, kendi parasıyla olduğu gibi altın ve dövizle de yüklü miktarda borçlanıyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin hesaplamasına göre Hazine’nin altın borçlanması 1 yılda neredeyse 4’e katlandı. Geçen yıl 5.3 milyar dolarlık altın borçlanan Hazine, bu yıl geri ödemelerden dolayı 19.3 milyar dolarlık altın borçlandı. Döviz cinsi borçlanmalar ise geçen yıl 12.3 milyar dolar seviyesindeyken bu yıl 10.6 milyar dolar oldu.

Yüksek faizden çıkış için şeffaflık gerekiyor

Dünya Bankası hazırladığı raporda Türkiye’nin dünyanın en yüksek faiziyle borçlandığını vurgulayarak bu tablonun değişmesi için ‘şeffaflık’ ve ‘güven’ gerektiğini bildirdi. Dünya Bankası, yüksek faiz ödemelerinden kurtulmanın yolunun düşük risk priminden geçtiğini yazdı. Düşük risk primi içinse düşük ve istikrarlı enflasyon ile mali sürdürülebilirlik şart. Rapora göre düşük ve orta gelirli ülkelerin yerel yatırımcı tabanını genişletmesi faiz yükünü 25 milyar dolar azaltabilir. Uluslararası entegrasyon ve sermaye hesabının serbestleşmesi de 70 milyar doları aşan faiz tasarrufu sağlayabilir.