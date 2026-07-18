AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran’da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesi kapsamında pazarlık usulüyle "Derince İlçesi 120 Yataklı Sağlık Hizmet Tesisi Yapım İşi" ihalesini gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 509 milyon 965 bin 21 lira 61 kuruş olarak hesaplanan ihaleye üç firma teklif sundu. Yaklaşık 270 gün sürecek yapım işi, 461 milyon TL bedelle Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'ye verildi. İhale sözleşmesi ise 10 Temmuz'da imzalandı.

Haldız İnşaat’ın sahibi olan Macit Haldız’ın AKP Kocaeli’nin kurucu il yönetiminde görev almıştı. Macit Haldız’ın oğlu Veli Haldız ise şuanda AKP Kocaeli’de il yöneticisi olarak görev yapıyor.

AYNI ŞİRKET ÇOK SAYIDA KAMU İHALESİNİ ALDI

Haldız İnşaat, son yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Şirket, daha önce TOKİ'nin Kocaeli'de inşa edeceği 564 konut ve 16 dükkân projesinin ihalesini 1 milyar 394 milyon TL bedelle üstlenmişti. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mart 2022'de gerçekleştirdiği Sağlıkkent Konutları yapım ihalesini de 207,5 milyon TL bedelle kazanmıştı. 1979 yılında kurulan Haldız İnşaat, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin farklı illerde devam eden çok sayıda inşaat projesi bulunuyor.

KAMUDAN MİLYARLAR ALMIŞ, VERGİSİNİ ÖDEMEMİŞTİ

Haldız İnşaat'ın kamu ihalelerindeki payı bununla da sınırlı değil. Şirket, TOKİ'nin Kocaeli Körfez Yarımca'da hayata geçirdiği 10 blok konut ve 24 dükkan yapım ihalesini de Ağustos 2021'de 259 milyon TL bedelle aldı.

Kamudan yaklaşık 3,5 milyar liralık ihale alan şirketin, Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kar beyan etmediği ve bu nedenle vergi ödemediği ortaya çıkmıştı.