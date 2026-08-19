Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yılın bütçesi için gelir, gider ve harcama tahminlerinin tutmayacağını ilan etti. Cumhurbaşkanlığı raporunda vatandaş ve şirketlerden ilave 698 milyar liralık vergi toplanacağı, harcamaların da Hazine’nin tahminini 663 milyar lira aşacağı belirtildi. Bu yılın sonunda faiz gideri de 2.8 trilyon lirayı aşacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın öngörüsüne göre iktidar, bu yılın bütçesinden 19 trilyon 641 milyar liralık rekor harcama yapacak. Hazine’nin bu yıl için harcama tahmini 18 trilyon 978 milyar liraydı. Böylece bu yılın bütçesinden ek 663 milyar liralık harcama yapılacak. Hazine’nin 2 trilyon 741 milyar liralık tahminine rağmen Cumhurbaşkanlığı bu yıl 2 trilyon 824 milyar liralık faiz harcaması yapılacağını yazdı.

BÜTÇE AÇIĞI AZALACAK

Böylece faiz harcaması, bütçe tahminini 83 milyar lira aşacak. Ekonomistler ise yıl sonunda faiz harcamasının 2.9 trilyon lirayı aşabileceğini, hatta 3 trilyon liraya ulaşabileceğini belirtiyor. Harcamalardaki artışın faturası vergi mükelleflerine çıkacak. Bütçenin vergi geliri tahmini 13 trilyon 833 milyar lira seviyesindeydi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise bu yıl 14 trilyon 531 milyar liralık vergi toplanacağını raporladı.

Halihazırda rekor seviyedeki vergi yüküne rağmen vatandaş ve şirketlerden ek 698 milyar lira vergi alınacak. Vergi yükündeki artışın etkisiyle yıl sonu bütçe açığı tahmini 2 trilyon 712 milyar liradan 2 trilyon 508 milyar liraya düşürüldü.

Uzay gideri 14 kat yükseldi

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporunda bu yılın ocak-haziran döneminde kamu kurumlarının ne kadar harcama yaptığı bilgisine de yer verildi. Rapora göre COP31 İklim Zirvesi’nin etkisiyle İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 6 aylık harcaması yıllık bazda yüzde 5490 artarak 56 kat yükseldi. Ocak-haziranda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın harcamalarının yüzde 14.8 azalması dikkat çekerken TBMM’nin masrafları ise yıllık bazda yüzde 49 arttı. Uzay Ajansı Başkanlığı harcaması da 14 kat yükseldi.