Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılının son günlerine girilirken yeni 'Vergi Yüzsüzleri' listesini hazırladı.

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan değerlendirmelerin ardından, 50 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu olduğu tespit edilen şirketlerin dahil edildiği listede kamuoyu tarafından tanıdın isim ve şirketler de yer aldı.

İLK SIRADA CAN HOLDİNG VAR

Sabah'ın haberine göre, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezası bulunan şirketlerin ilk sırasında Can Holding yer aldı. İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında Can Holding'in sigara şirketi var. TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL'lik vergi borcu bulunuyor.

TURKTAB Toptan Tütün şirketi de 1 milyar 344 milyon TL'lik vergi borcuyla ilk sıralarda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Can Holding'in diğer şirketleri de listede dikkat çekiyor. TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin de Maliye'ye 625.4 milyon TL vergi borcu var.

UZAN AİLESİ VE TOSUNCUK DA LİSTEDE

Listede Uzan ailesi ve şirketleri de bulunuyor. Cem Uzan ve Kemal Uzan dışında İmar Bankası şubeleri de vergi yüzsüzleri listesinde yer alıyor.

Kayıtlı verilere göre Cem Uzan'ın 1 milyar TL'den fazla vergi borcu bulunuyor. Uzanlar'ın yanı sıra listede FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra firar eden üyeleri de var. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Zaman'ın bağlı olduğu Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar, Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler dikkat çekiyor.

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla arkasında binlerce mağdur bırakan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Fame Game ve Çiftlik Bilgi İşlem şirketi de vergi yüzsüzleri arasında başı çekiyor. Aydın'ın kayyum atanan şirketleri Fame Game 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcuyla listede. Listede İstanbul'daki Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sarıyer gibi birçok belediye ve belediye iştiraki şirketleri de vergi borçları nedeniyle listede yerini aldı.