Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak altı aylık yurt içi üretici fiyat endeksi verileri doğrultusunda belirlenen maktu ÖTV tutarları, akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışını beraberinde getirecek.

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun Temmuz 2026 dönemi için yaptığı hesaplamalara göre vergi kaynaklı net artış beklentileri şu şekilde şekillendi: