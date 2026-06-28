Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak altı aylık yurt içi üretici fiyat endeksi verileri doğrultusunda belirlenen maktu ÖTV tutarları, akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışını beraberinde getirecek.
Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun Temmuz 2026 dönemi için yaptığı hesaplamalara göre vergi kaynaklı net artış beklentileri şu şekilde şekillendi:
• Benzin: Litre başına 2,66 TL artış,
• Motorin: Litre başına 2,84 TL artış,
• LPG (Otogaz): Litre başına 1,22 TL artış bekleniyor.
BENZİN LİTRESİ 66 LİRAYA DAYANACAK
Beklenen ÖTV artışının cebe yansımasıyla birlikte üç büyükşehirde benzin fiyatlarının ulaşacağı tahmini seviyeler sürücüleri düşündürüyor. Zam doğrudan yansıtılırsa yeni tablolar şu şekilde olacak:
• İstanbul (Avrupa): 62,29 TL olan litre fiyatı yaklaşık 64,95 TL’ye çıkacak.
• İstanbul (Anadolu): 62,11 TL olan mevcut fiyatın 64,77 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
• Ankara: 63,23 TL seviyesindeki benzin yaklaşık 65,89 TL olacak.
• İzmir: 63,50 TL olan litre fiyatı 66,16 TL sınırına kadar tırmanacak.
Günün Trend Haberleri
ÖTV zammından en çok etkilenecek kalemlerin başında gelen motorinde artışın 3 TL'ye yaklaşması bekleniyor. İşte tahmini büyükşehir tabelaları:
• İstanbul (Avrupa): Litresi 64,57 TL'den yaklaşık 67,41 TL’ye fırlayacak.
• İstanbul (Anadolu): 64,39 TL olan fiyat 67,23 TL’ye ulaşacak.
• Ankara: 65,64 TL olan güncel fiyatın 68,48 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
• İzmir: 65,92 TL olan motorin litresi 68,76 TL ile zirveyi görebilir.
Ekonomik sürüş tercih edenlerin yöneldiği LPG (otogaz) cephesinde de litre başına 1,22 TL'lik artış beklentisi tabelaları değiştirecek:
LPG Tahmini Fiyat Değişim Tablosu:
• İstanbul (Avrupa): 31,99 TL’den 33,21 TL’ye
• İstanbul (Anadolu): 31,39 TL’den 32,61 TL’ye
• Ankara: 31,97 TL’den 33,19 TL’ye
• İzmir: 31,79 TL’den 33,01 TL’ye çıkması bekleniyor.
Temmuz ayının ilk günlerinde resmi Yİ-ÜFE verilerinin netleşmesiyle birlikte, bu zam oranlarının resmiyet kazanarak pompaya doğrudan yansıtılması bekleniyor.
28 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 64.57 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.11 TL
Motorin litre fiyatı: 64.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.23 TL
Motorin litre fiyatı: 65.64 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.50 TL
Motorin litre fiyatı: 65.92 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
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