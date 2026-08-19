Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte belge kullanımının önüne geçmek ve vergi incelemelerinde dijital denetim imkanlarını güçlendirmek amacıyla Rapor Otomasyon Sistemi'nde yeni bir aşamaya geçti.

Daha önce yalnızca sahte belge düzenlenmesine ilişkin incelemelerde kullanılan sistemin kapsamı genişletilerek, sahte belge kullananlara yönelik raporlar da otomasyon sürecine dahil edildi.

RAPORLAMA SÜREÇLERİ HIZLANDIRILDI

VDK tarafından geliştirilen Rapor Otomasyon Sistemi, vergi incelemelerinin raporlama aşamasında tekrarlanan işlemleri otomatik hale getirerek sürecin daha hızlı ve standart biçimde yürütülmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda raporlarda oluşabilecek hata riskinin azaltılmasına da katkı sunuyor.

Uygulamaya alındığı günden bu yana 20 binden fazla raporun hazırlanmasına destek olan sistem, özellikle sahte belge incelemelerinde önemli bir zaman tasarrufu sağladı.

RAPORLAR 21 GÜNE KADAR HAZIRLANIYOR

Sistem sayesinde sahte belge düzenlenmesine ilişkin incelemelerin raporlama süresi 21 güne kadar düşürüldü. Yeni modülün devreye alınmasıyla birlikte sahte belge düzenleyenlerin yanı sıra bu belgeleri kullananlara yönelik incelemelerin raporlama aşaması da otomasyon kapsamına alındı.