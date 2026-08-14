2007’de ilk 100’deki yalnızca 14 kişi ismini gizlerken bu sayı 2025’te 78’e çıktı. 2025 listesinde ilk 100’e girenlerin yalnızca 22’si adının kamuoyuna açıklanmasına izin verdi.

5’İNCİ KEZ ZİRVEDE

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) açıkladığı 2025 vergilendirme dönemi sonuçlarına göre, en fazla gelir vergisi ödeyen isimlerin ilk iki sırasını yine Bayraktar kardeşler aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2.9 milyar lira vergiyle üst üste beşinci kez zirvede yer aldı. Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar ise 2.5 milyar lira vergiyle ikinci oldu.

Listenin üçüncü sırasında 830.8 milyon TL vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Mehmet Sinan Tara 676.3 milyon lira, Erman Ilıcak 557.7 milyon lira, Mehmet Cengiz 448.7 milyon lira vergi ödedi.

Ceyda Lale Tara 430.3 milyon lira, Ahmet Cengiz 417.5 milyon lira, Mehmet Ömer Koç 415 milyon lira, Ekrem Cengiz 397.5 milyon lira, Veli Ergin İmre 297.8 milyon lira, Gönenç Gürkaynak 285.2 milyon lira, Agah Mehmet Tara 168.5 milyon lira, Bilgi Gülçelik 165.9 milyon lira, Ahmet Firuzhan Kanatlı 151.5 milyon lira, Ayşe Gülçin İmre Hoppe 150.1 milyon lira, Semavi Yorgancılar 131.8 milyon lira, Ali Gülçelik 128 milyon lira, Hayrettin Reşat Köymen 120.4 milyon lira, Ramazan Arıtürk 120 milyon lira, Şarık Ömer Tara 118.7 milyon lira ve Fatma Esra Tara 106.9 milyon lira vergi tahakkukuyla listede yer aldı.

Kurumlarda lider Ziraat

Kurumlar Vergisi’nde ise 2025 yılının rekortmeni Ziraat Bankası oldu. Bankanın vergi tahakkuku 70.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Vakıflar Bankası 22.9 milyar lira ile üçüncü, Garanti Bankası ise 20.1 milyar lira ile dördüncü sırada yer aldı. İlk 20’de Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Sigorta, Turkcell, Unilever, BİM, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Fuzul Tasarruf Finansman da yer aldı.