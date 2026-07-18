Vatandaşa kemer sıkma çağrıları yapılırken kamu harcamalarında tasarruf söylemleri yine kağıt üzerinde kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, vatandaş temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken kamu kurumlarının harcamalarında frene basılmadığını ortaya çıkardı.

2026 yılının ilk altı ayında kamu kurumları temsil tanıtma ve bürokratların seyahatleri için 15 milyar 641 milyon 921 bin lira harcadı. Bu dönemde kamu kurumlarının sadece temsil ve tanıtma giderleri bile 1 milyar 35 milyon 447 bin liraya çıktı.

2025’TE 28.8 MİLYARDI

Devlet memurları ve bürokratların, yurt içi ve yurt dışı görev seyahatleri için yapılan yolluk harcamaları ise 14 milyar 606 milyon 474 bin liraya ulaştı. Sadece mayıs ve haziran aylarında temsil ve tanıtım için yapılan harcama 686 milyon 956 bin liraya ulaştı. Yılın ilk altı ayındaki temsil ve tanıtım harcamalarının yaklaşık üçte ikisi son iki ayda yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 17 Mayıs 2024 tarihli tasarruf genelgesinde temsil ve tanıtma ödeneklerinin yalnızca zorunlu hallerde kullanılacağı belirtilmişti. Ancak bütçe verileri harcamaların hız kesmediğini gösterdi. 2025 yılında temsil ve tanıtma giderleri toplam 1 milyar 764 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Kamu kurumlarında görev yapan personelin yurt içi ve yurt dışı seyahatleri, konaklama, ulaşım ve diğer yolluk giderleri için ise yılın ilk altı ayında toplam 14 milyar 606 milyon 474 bin lira harcandı. 2025 yılının tamamında bu harcama 28 milyar 815 milyon lira olmuştu. 2026 yılı için öngörülen yolluk bütçesi ise 40 milyar 606 milyon 571 bin lira olarak belirlendi.