Marriott markası altında faaliyet gösteren 233 odalı otelin sahibi olan SAICP Hotel LLC, resmi makamlara yaptığı bildirimde varlık ve borçlarının 50 milyon ile 100 milyon dolar arasında olduğunu beyan etti.

2021 yılında kapılarını açan dört yıldızlı tesis, faaliyet süresinin başından itibaren ekonomik zorluklarla mücadele etmeye başladı.

VERGİ ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANDI

Şirketin finansal tablosundaki bozulma, 2024 yılında somut bir hal aldı. Edinilen bilgilere göre işletme, proje kapsamında ödemesi gereken yaklaşık 2,1 milyon dolarlık vergi tutarını zamanında yatıramayarak temerrüde düştü.

Santa Anita Hipodromu’nun bitişiğinde konumlanan ve binicilik temalı tasarımıyla bilinen otel, bu gelişmeyle birlikte yasal koruma sürecine girdi.

SEKTÖREL DARALMA VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Lüks konaklama sektöründeki bu gelişme, bölgedeki genel ekonomik eğilimlerle paralellik gösteriyor. Artan operasyonel maliyetler ve değişen tüketici harcamaları nedeniyle 2026 yılı içerisinde Miami ve Kanada’daki bazı büyük otel zincirlerinin de benzer yasal yollara başvurduğu gözlemlendi.

Mevcut durumda otelin yönetimini üstlenen Pacifica Hotels'in, iflas süreci devam ederken yeni yönetim kadroları için arayışa girdiği belirtiliyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

SAICP Hotel LLC’nin yaptığı bu başvuru, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam etmesini hedefliyor.

Mahkeme sürecinin ardından otelin mülkiyet yapısında veya işletme modelinde kalıcı bir değişiklik olup olmayacağı netlik kazanacak. Konaklama sektörü temsilcileri, bu durumu yüksek maliyetli lüks segment yatırımlarının karşılaştığı risklerin bir örneği olarak değerlendiriyor.