ABD’de dizel yakıt fiyatlarının galon başına 6,53 dolarla tarihi rekor kırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yükselen maliyetleri düşürmek amacıyla geçici bir kararnamaye imza attı.

Kararla birlikte, normal şartlarda sadece tarım, inşaat ve jeneratör gibi karayolu dışı alanlarda kullanılan ve vergiden muaf tutulan "kırmızı dizel"in karayolu taşıtlarında kullanılmasına yıl sonuna kadar geçici olarak izin verildi.

Bu adımla kamyon şoförleri, çiftçiler ve nakliye sektörünün yakıt giderlerinin hafifletilmesi ve nihai ürün fiyatlarındaki enflasyonist baskının kırılması hedefleniyor.

AYIRT EDEBİLMEK İÇİN KIRMIZIYA BOYANIYOR

Kimyasal olarak standart motorinden hiçbir farkı bulunmayan kırmızı dizel, sırf karayolu yakıt vergilerinden muaf tutulduğu ve denetimlerde kolayca ayırt edilebildiği için kırmızı renkle boyanıyor.

Normalde kamuya açık yollarda kullanılması vergi ihlali sayılan bu yakıt için uygulanan galon başına 24,4 sentlik federal tüketim vergisi, Hazine Bakanlığı talimatıyla yıl sonuna kadar cezasız ve faizsiz olarak ertelendi. Yaklaşık 946 litrelik tek bir kamyon deposunda sadece federal vergiden 60 dolarlık tasarruf sağlayan bu düzenleme kısa vadeli bir rahatlama sunsa da uzmanlar küresel rafineri krizleri ve savaşlar nedeniyle yükselen dizel fiyatlarındaki temel arz sorunlarının devam ettiğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DE UYGULANMIYOR

Türkiye'de ise akaryakıt fiyatlarının yılbaşına kıyasla yüzde 60 artış gösterdiği ve litre fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiği bu dönemde, ABD'deki gibi yakıtın boyanarak vergiden muaf tutulduğu "kırmızı dizel" uygulaması bulunmuyor.

Türkiye’de kaçak ve usulsüz yakıt kullanımı renklendirme yerine özel cihazlarla tespit edilen gözle görülmeyen "Ulusal Marker" sistemiyle denetlenirken; tarım ve denizcilikteki ÖTV'siz veya destekli yakıt imkânları Çiftçi Kayıt Sistemi, plaka ve kart tanımlı dijital mekanizmalar üzerinden yürütülüyor.