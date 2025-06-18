BÜTÇENİN rekor tahsilat yaptığı mayısta vatandaşın vergi yükü ikiye katlandı. 1.3 trilyon lirayı aşan rekor gelir, faiz ödemelerine ve kamunun lüks harcamalarına gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2024 Mayıs’ta duyurduğu kamuda tasarruf önlemleri kağıt üzerinde kalırken, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, “Bu harcamalarda aslında artış görmemeliydik” değerlendirmesini yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre mayıs ayında bütçenin Gelir Vergisi tahsilatı yıllık bazda yüzde 88.4, Katma Değer Vergisi geliri de yüzde 67.8 oranında artış gösterdi.

1 TRİLYONA DAYANDI

Neredeyse tamamı çalışandan hesabına geçmeden kesilen Gelir Vergisi, bütçeye mayısta 213.5 milyar liralık, ocak-mayıs döneminde ise 950.1 milyar liralık kaynak sağladı. Katma Değer Vergisi (KDV) de mayısta yaklaşık yüzde 68 artarak açıklanan resmi enflasyon oranını ikiye katladı. Hazine, mayısta 103.4 milyar liralık, ilk 5 ayda ise 567.8 milyar liralık KDV geliri topladı. Vatandaşın üzerindeki bir diğer vergi yükü olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri de mayısta yüzde 23.4 büyüdü. Kurumlar Vergisi tahsilatı ise mayısta 470.8 milyar lira oldu.

Bütçenin harcamalar tarafında ise yıllık bazda yüzde 75.9 artışla 835.7 milyar lirayı aşan faiz gideri ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanlığı’nın lüks harcamaları da dikkat çekiyor. Bu konuya değinen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “2025 yılının ilk 5 ayında Cumhurbaşkanlığı giderleri 6 milyar TL’yi bulurken bu tutar 400 bin emeklinin maaşını aştı. Yıl sonunda yapılacak olan harcama tutarıyla da yeni bir rekorla 1 milyon emekli maaşı harcanacak” ifadesini kullandı.

‘Çalışanlar olmasa bu çark dönmez’

Örtülü ödenek olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı’nın gizli hizmet gideri bu yılın ilk 5 ayında 5.5 milyar lirayı aşarken, aynı dönemde taşıt kiralamaya 1.7 milyar lira harcandı. Temsil tanıtma giderleri ise mayısta aylık bazda yüzde 281.6’lık dev artışla 361 milyon liraya ulaştı. TEPAV Ekonomisti Hakkı Hakan Yılmaz, vergi yükü ve harcamalara dikkat çekerek “Ağırlıklı olarak çalışanın ödediği Gelir Vergisi, KDV ve ÖTV olmasa yüzde 17 Kurumlar Vergisi artışı ile bu çark dönmez gibi. İzleyen aylardaki mali riske yönelik tedbir var mı” diye sordu.