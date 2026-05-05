Türkiye’de son yıllarda ivme kazanan teknoloji girişimleri, yalnızca yerel pazarda değil küresel ölçekte de dikkat çekici bir büyüme sergiliyor.

Yazılım, donanım ve nesnelerin interneti (IoT) alanında geliştirilen yenilikçi çözümler; denizcilikten mobiliteye, sigortadan akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sektörde oyunun kurallarını yeniden yazıyor.

Özellikle veri odaklı sistemler ve uzaktan yönetim teknolojileri, şirketlerin operasyonel verimliliğini artırırken risk yönetimini de daha öngörülebilir hale getiriyor. Vanemar CEO’su Mevlüt Şahin, konuyla ilgili bilgiler verdi…

Türkiye çıkışlı girişimlerin son dönemde küresel pazarlarda daha görünür hale geldiğini belirten Mevlüt Şahin, bu başarının arkasında entegre teknoloji üretiminin yattığını vurguluyor. Şahin’e göre artık girişimler yalnızca yazılım geliştirmekle kalmıyor; donanım, bulut altyapısı ve mobil uygulamaları birlikte kurgulayarak uçtan uca çözümler sunuyor. Bu yaklaşım, uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlıyor.

Denizcilikte dijital dönüşüm başladı

Türkiye’den çıkan ve küresel ölçekte dikkat çeken yenilikçi çözümler, denizcilikte de kendini gösteriyor. Şahin’in kurucu ortağı olduğu Vane Teknoloji tarafından geliştirilen Vanemar sistemi, gerçek zamanlı konum takibi, performans analizi ve risk yönetimi gibi kritik verileri tek bir platformda topluyor.

Vanemar’ın özellikle “Charter Fleet Dashboard” çözümü, charter filo operatörlerinin operasyonlarını anlık olarak yönetebilmesine olanak tanıyor. Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren E.G.G Yachting, Rudder & Moor ve Saysail gibi firmalar tarafından aktif olarak kullanılan sistem, operasyonel verimliliği artırırken güvenlik süreçlerini de güçlendiriyor.

Girişimin ulaştığı nokta yalnızca teknoloji geliştirmekle sınırlı değil. Vanemar, uluslararası arenada da dikkat çekerek 2025 yılında düzenlenen sektörün en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 Boat Builder Awards’a aday gösterildi. Bu gelişme, Türkiye merkezli bir girişimin denizcilik teknolojilerinde global ölçekte rekabet edebildiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’den çıkan küresel oyuncular artacak

Mevlüt Şahin’e göre, teknoloji girişimlerinin global ölçekte büyüyebilmesi için ürün geliştirmek kadar stratejik iş birlikleri kurmak da kritik önem taşıyor. Bu kapsamda Vanemar; Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinden Anadolu Sigorta ve denizcilik teknolojileri alanında dünya devi olan Garmin ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile sektörde önemli bir konum elde etti.

Girişimin bugüne kadar toplam 2.3 milyon dolarlık yatırım alması da, hem yerli hem de uluslararası yatırımcıların Türkiye çıkışlı teknoloji çözümlerine olan güvenini ortaya koyuyor.

Kariyeri boyunca mobil teknolojiler, kamu projeleri ve bulut tabanlı sistemler üzerinde çalışan Şahin; milyonlarca kullanıcıya ulaşan dijital ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol aldı.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı için geliştirilen ve milyonlarca vatandaşın sağlık verilerine hızlı ve etkin şekilde erişmesini sağlayan e-Nabız mobil uygulamasının geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Proje, 2016 yılında “En İyi Kamu e-Hizmeti” seçilirken, World Summit Awards’ta da “En İyi Sağlık Uygulaması” ödülünü alarak 178 ülkeden 400’ü aşkın proje arasından öne çıkmıştı.