Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte şirketler, mevcut sistemlerini yenilemek, farklı platformlara geçmek veya operasyonlarını daha verimli hale getirmek için veri taşıma süreçlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Ancak bu süreçler yalnızca teknik bir geçişten ibaret değil; veri kaybı, güvenlik açıkları ve sistem uyumsuzlukları gibi ciddi riskleri de beraberinde getiriyor.

Özellikle büyük ölçekli kurumlarda yapılan hatalar, operasyonel aksaklıklardan finansal kayıplara kadar geniş bir etki alanı yaratabiliyor. Kurumsal yazılım çözümlerinin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi üzerinde çalışan Bulut Teknoloji Lideri Sefa Teyek, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu…

Veri taşıma süreçlerinde gizli riskler

Veri taşıma projelerinde en sık karşılaşılan sorunların başında veri bütünlüğünün korunamaması geliyor. Farklı sistemler arasında yapılan geçişlerde veri formatlarının uyumsuzluğu, eksik ya da hatalı aktarım riskini artırıyor.

Bununla birlikte, yeterince test edilmemiş geçiş süreçleri ciddi operasyonel kesintilere neden olabiliyor.

Ekonomi mezunu olan ve teknik kariyerini bu perspektifle şekillendiren Sefa Teyek, veri yönetiminin yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir konu olduğuna dikkat çekiyor. Teyek, kariyerinde yazılım geliştirme süreçlerinde, sistemlerin bakımında ve uygulamaların iş ve operasyonel ihtiyaçlara uygun olmasında önemli görevlerde bulundu.

Ayrıca lisanslama ile ilgili süreçleri yönetti; yazılımların doğru ve yasal kullanımını (uyumluluk), lisansların koordinasyonunu ve lisanslı sistemler ile hizmetlere yönelik destek süreçlerini yürüttü.

Daha önce Ukrayna merkezli Trinetix’te bulut teknoloji lideri ve kıdemli full stack geliştirici gibi görevleri üstlenen Sefa Teyek, bu süreçlerde iş hedefleri ile teknik altyapının uyumlu ilerlemesinin kritik olduğunu vurguluyor.

Sefa Teyek’e göre şirketlerin en büyük hatalarından biri, veri taşıma sürecini yalnızca “bir geçiş projesi” olarak görmeleri. Oysa bu süreç, doğru planlanmadığında şirketin tüm operasyonel sürekliliğini riske atabiliyor.

“Büyük projelerde süreci doğru yönetmek hayatidir”

Sefa Teyek, bulut teknolojileri alanında liderlik ettiği projelerden örnek vererek veri taşıma süreçlerinin ne kadar hassas yönetilmesi gerektiğini şu sözlerle anlatıyor: “Cloud Tech Lead olarak görev yaptığım bir projede üç kritik yapının oluşturulmasına liderlik ettim.

İlk yapı, farklı sözleşmeler arasında veri ve iş kalemlerinin kopyalanmasını sağlıyordu. İkinci yapı, farklı versiyonlar arasında belirli verilerin aktarımına odaklanıyordu. Üçüncü ve en kapsamlı yapı ise dosyalar dahil olmak üzere tüm bir sözleşmenin yeni bir yapıya eksiksiz şekilde taşınmasını kapsıyordu.”

Bu süreçlerde yalnızca geliştirme değil, test aşamalarının da titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Sefa Teyek, özellikle müşteri kaynaklı sorunlara hızlı çözüm üretmenin projenin başarısında belirleyici olduğunu ifade ediyor: “Projede tüm özellikleri zamanından önce tamamladık. Müşteriden gelen her sorunu önceliklendirerek ekibimle birlikte hızlı çözümler geliştirdik. Bu yaklaşım, hem sürecin aksamasını engelledi hem de projenin beklentilerin ötesine geçmesini sağladı.”