Günlerce hakları için direnen Doruk Madencilik işçilerine verilen sözler tutulmadı. Bakanların araya girmesiyle işçilerin haklarını vereceğine söz veren Yıldızlar SSS Holding'in sözünde durmadığı iddia edilirken Bağımsız Maden-İş Sendikası Kurban Bayramı'ndan sonra yeniden eyleme hazırlandığını duyurdu.

Sendikanın açıklamasında, bu süreçte işçilerin ödenmeyen üç ila yedi aylık ücretlerinin ödendiğini, TİS farklarının yatırıldığını ve yalnızca bir kısım işçinin kesinleşmiş tazminat alacaklarının karşılandığı kaydedildi.

Yıldızlar SSS Holding'in verdiği sözü tutmadığının altının çizildiği açıklamada, “15 Mayıs tarihine kadar Holding CEO’su ile gün aşırı kurulan diyaloglarda herhangi bir sorun olmadığı görülmesine rağmen, holding bünyesinde somut bir adım atılmamış; verilen sözler yerine getirilmemiş, sürekli yeni gün ve tarihler verilmiş ancak bu tarihlerde de herhangi bir ödeme yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

'VERİLEN SÖZLERİN CİDDİYETİ KALMADI'

Tüm ödemelerin bayramdan önce tamamlanacağının sendikaya iletildiğinin kaydedildiği açıklanın devamında şunlar kaydedildi:

“Ancak yapılan en son görüşmede bayram öncesi ödeme yapılamayacağı ve tüm ödemelerin bayram sonuna sarkıtıldığı tarafımıza iletilmiştir. Görünen odur ki, verilen sözlerin tutulmaması artık bir alışkanlık hâline gelmiştir. Bu durum garantör olarak bulunan bakanlıklara da defalarca kez bildirilmesine rağmen aktif bir denetim ve garantörlük mahiyetini kapsayan herhangi bir somut çözüme yönelik adım atılmadığı görülmüştür. Üstelik bu süreçte alacağı kesinleşmiş, ayrıca bir hesap yapılmasına gerek olmayan ödemeler bile tamamlanmadan şirketin sarı sendikaya 10 milyon TL ödemesi; sürecin suistimal edildiğini açığa çıkaran bir diğer nokta olmuştur. Bu 10 milyon TL’lik ödeme, yıllardır sarı sendikanın işçileri baskı ve denetim altına alarak haklarına çökülmesine aracılık etmesinin ödülüdür. Sarı sendikaya verilen sus payı ‘borcunun’ işçinin çoktan hak kazandığı alacaklardan önce ödenmiş olmasının hiçbir izahatı yoktur. Bununla beraber verilen sözlerin ne ehemmiyeti ne de ciddiyeti kalmıştır."

BAKANLARA ÇAĞRI

Sendika açıklamasında, garantör olan bakanları göreve çağırırken, direnişe kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde başlayacaklarını belirtirken, “Halen ödenmemiş bulunan tazminatlar, ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler ve bu günlere ait primler ile eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz biçimde ödeninceye kadar hem garantör kurumların önü hem de holding merkezinin önü direniş alanıdır. Bayram sonrası, 1 Haziran tarihinde başta Doruk Maden işçileri ve mağdur edilen aileler olmak üzere Ankara’da çok güçlü bir direnişi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz" denildi.