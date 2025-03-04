Elazığ'da, üzüm üretimini geliştirmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla devlet tarafından 1944 yılında kurulan, 2004 yılında ise AKP tarafından özelleştirilen şarap fabrikası, 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde bölgede yaşanan depremlerin ardından bazı binalarda meydana gelen hasar nedeniyle İngiltere merkezli şirket tarafından kapatılacağı gündeme gelmişti. Tarihi fabrikanın kapatılmak istenmesine başta üzüm üreticileri, siyasiler ve oda başkanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

FABRİKAYA SADECE CHP SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhuriyet kazanımı olan 80 yıllık fabrikanın kapanmasına siyasi partilerden tek tepki gösteren parti CHP olmuştu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Yanlış yapılan özelleştirmelerin yeni bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. 1944 yılında kurulan ancak 2004 yılında AKP tarafından özelleştirilen fabrikanın 80 yıl aralıksız üretimden sonra aldığı bir kararla ilimizdeki faaliyetlerine son vererek farklı bir ile taşınmasının düşünüldüğünü öğrendik. Fabrika yerleşkesi üzerindeki bazı binaların hasarlı olduğu gerekçesi ile alınan bu kararı hem işletme hem de ilimiz açısından doğru bulmuyoruz. İlimizde coğrafi işaretli değişik lezzet ve tatlardaki üzümlerden yapılan ve markasıyla sektörde önemli bir yer tutan ürünlerin üretildiği bu fabrikanın kapatılması, işletme sahipleri ve üzüm üreticilerimizi olumsuz etkileyeceği gibi ilimizin istihdam ve ekonomisine de zarar verecektir” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ SÖZLERİNİ TUTMADI FABRİKA KAPANIYOR

Fabrikanın kapatılması kararına ilk tepkiyi gösterenlerden biri olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, fabrikanın kapatılıp taşınmaması talebiyle 2024 Ağustos ayında Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşmüştü. Genel Başkan Hisarcıklıoğlu, ETSO Başkanı Alan ve şirket yöneticileri arasında yapılan toplantıda depremlerde hasar gören fabrikaya ait binaların onarılması kararı alındığı ifade edilmişti. Şirket yöneticileri tarafından verilen sözlerin tutulmadığı öğrenildi. Şarap fabrikasının bu yıl içerisinde kapanacağı fabrikada çalışan personellerin işten çıkarılma kaygısı taşıdıkları öğrenildi.