İBB davasında tutuklu bulunan İPA çalışanı Nuri Cem Ceylan’ın avukatı Cansu Çiftçi, dosyanın sorgulama aşamasındaki karmaşaya ilişkin ilginç ayrıntılar verdi.

Avukat Çiftçi, duruşmada, dosyanın sorgulama aşamasında “veri” kavramının ne anlama geldiğini dahi bilmeyen bir hafriyat kamyonu şoförünün gözaltına alınıp, savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildiğini anlattı.

ADLİ KONTROL VERİLDİ

Çiftçi, “Şüpheli olarak alınan ve tutukluluğa sevk edilen kişilerin arasında hafriyat kamyoncusu vardı. Hadi buradaki insanlar yine bürokrat, bir kısmı bilişimci, bir kısmı şehir plancısı ama savcılık hiç o kadar anlamamış ki adamı, hadi şüpheli diye aldınız, tutukluluğa sevk etti” dedi.

Çiftçi şöyle devam etti:

“Adam da yüzümüze bakıyordu; ‘Ben ilkokul mezunuyum, benim akıllı telefonum dahi yok, benim burada ne işim var, veri nedir?’ diye sordu. Dedim ki: Abi o zaman şey söyle; ne yapacağım, ben hafriyatçıyım, kamyonla mı taşıyorum verileri diye bir savunma yap dedim. Nitekim öyle bir savunma yaptı, Allah’tan tutuklanmadı; adli kontrolünü aldı geçti” dedi.

‘Cezaevinde ilk önce kenelerle tanıştım’

Veri sızdırma iddiasıyla tutuklanan şehir plancısı Nuri Cem Ceylan, “Uygulamanın ve çalışmanın hiçbir yerinde yokum. Yokluğun tanımını yapmaya çalıştım. İddianamede adım sadece iki yerde geçiyor. Suçlamayı anlayamadım; çünkü değerlendirmede de yokum, iddianamenin hiçbir yerinde yokum” diyerek kendisini savundu. Ceylan, cezaevi şartlarını da “Cezaevinde ilk tanıştığınız şey keneler. Koğuşta 60 kişiyiz. Günlerce bedenimin yarısı ranzanın altında yattım. Yemekler soğuk, ilaçlı sularda duş almaya çalışıyoruz; vücudumuzun her yeri yara” sözleriyle anlattı.

Erdoğdu’dan yandaş isyanı

Silivri'deki duruşmada dün söz alan tutuklu CHP’li eski milletvekili Aykut Erdoğdu, dile getirdiği yemek isyanı hakkında iktidara yakın medyada çıkan asılsız haberlere tepki gösterdi. Duruşma tutanaklarının önemini vurgulayan Erdoğdu “Duruşma tutanakları şu açıdan önemli. Ben burada ifade verdiğimde, Savcı Bey’in veya sizin… Cevap veremediğim bir soru oldu mu? Olmadı. Manşetten şu bilgi girdi: ‘Aykut Erdoğdu sorulara cevap veremedi!’” dedi. Erdoğdu, “Sabah Gazetesi yemekler konusunda yalan söyledi. Yemek veriliyordu diye yazdı. Günah bize. Şu güne kadar yemek veriliyor muydu? Dün Sayın Başsavcı geldi, yemek verildi” diyerek tepki gösterdi.