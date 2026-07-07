Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel ölçekte yaşanan finansal dalgalanmalar, Türkiye'nin köklü üreticilerini de etkilemeye devam ediyor. İzmir Gaziemir'deki dev tesislerinde üretim gerçekleştiren ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, nakit akışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle nakit dengesini koruyabilmek adına konkordato talebiyle yargıya başvurdu.

MAHKEMEDEN 3 AY MÜHLET

Şirketin yaptığı başvuruyu inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli belgelerin eksiksiz sunulduğunu tespit etti. Mahkeme, 2026/667 esas sayılı dosya üzerinden 3 Temmuz 2026 tarihi saat 10.00 itibarıyla geçerli olmak üzere firmaya 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti.

Yargılama sürecinde şirketin mali faaliyetlerinin denetlenmesi ve yönetim planının başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla, serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ile hukukçu Yaşar Can Göksoy geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Alacaklıların ilandan itibaren 7 gün içinde karara itiraz etme hakkı bulunurken, davanın kritik duruşması 30 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

KÜÇÜK BİR ATÖLYEDEN DÜNYA PODYUMLARINA

Temelleri 1967 yılında İzmir'de küçük bir terzi atölyesiyle atılan Sir Hazır Giyim, yarım asrı deviren geçmişiyle Türkiye'nin en önemli tekstil güçlerinden biri haline geldi. İş insanı Birsen Bal’a ait olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Ali Duran’ın yürüttüğü şirket Gaziemir’de bulunan 9 bin metrekarelik modern tesislerinde erkek ceket ve pantolon üretimi gerçekleştiriyor.

Firma; Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax, s.Oliver gibi küresel devlerin yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi Türkiye'nin önde gelen markalarına fason üretim desteği sunuyor. 400’ün üzerinde işçinin çalıştığı ve Avrupa ile Orta Doğu'ya yoğun ihracat gerçekleştiren tekstil devi, başarılarından dolayı 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödülün de sahibi olmuştu.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ AYNI YOLA BAŞVURDU

Bünyesinde faaliyet gösteren üretici firma Kostüm Giyim ile birlikte hukuki sürece dahil olan Sir Hazır Giyim Tekstil, daha önce piyasalardaki sıkışıklık nedeniyle 2018 yılında da konkordato ilan etmiş ve o süreci atlatmayı başarmıştı. Sektör temsilcileri, artan üretim maliyetleri ve küresel pazarlardaki talep daralması nedeniyle şirketin ikinci kez bu koruma kalkanına başvurmak zorunda kaldığını belirtiyor. Şirket, 3 aylık geçici mühlet süresince faaliyetlerine devam ederek mali yapısını yeniden yapılandırmayı hedefliyor.