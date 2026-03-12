Vestel Elektronik’in 2025 finansallarına göre satış gelirleri yıllık bazda gerileyerek 138,2 milyar TL’ye düştü.

Vestel Elektronik’in bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak–31 Aralık 2025 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre şirketin gelirleri de geriledi.

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre satış gelirleri 138,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken satışların maliyeti 115,8 milyar TL oldu. Böylece şirketin brüt kârı 22,4 milyar TL olarak kaydedildi.

YATIRIMLARI ARASINDA TOGG DA BULUNUYOR

Zararın oluşmasında en büyük payı ise finansman giderleri aldı. Vestel’in finansman giderleri 39,7 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan yazılan zarar da 3,6 milyar TL oldu. Bu yatırımlar arasında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da bulunuyor.

Şirketin açıkladığı toplam 31,1 milyar TL’lik zararın 29,7 milyar TL’lik bölümü ana ortaklık paylarına ait oldu. Bu dönemde pay başına zarar 0,88 TL olarak hesaplandı.

Yüksek enflasyon düzenlemeleri kapsamında yapılan muhasebe düzeltmeleri sonucunda Vestel 11,4 milyar TL net parasal pozisyon kazancı elde etti. Ancak bu kalem, faaliyetlerdeki zayıflama ve yüksek borçlanma maliyetlerinin yarattığı zararı dengelemeye yetmedi.

Finansalların ardından şirketin özkaynakları da gerileyerek 35,2 milyar TL seviyesine indi.

Vestel yönetimi ise finansal raporun dipnotlarında 2026 yılı için kârlılığı artırmaya yönelik adımlar planlandığını belirtti. Şirket, operasyonel verimliliğin artırılması, satış stratejilerinin gözden geçirilmesi ve daha uzun vadeli borçlanmaya yönelme gibi önlemlerle mali yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Raporda ayrıca ana ortak Zorlu Holding’in gerektiğinde gruba finansal destek sağlayabileceği de vurgulandı.