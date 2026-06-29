Borsa İstanbul'da işlem gören Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya hisseleri, haftanın ilk işlem gününde sert yükseliş kaydetti. Şirketlerin finansal borç yükünü hafifletmek ve ödeme planlarını düzenlemek amacıyla bankalarla masaya oturması, yatırımcılar tarafından pozitif karşılanarak hisse fiyatlarını en üst sınıra taşıdı.

VADE YAPISI NAKİT AKIŞINA UYGUN HALE GETİRİLECEK

Cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) her iki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, finansal borçların yeniden yapılandırılması için resmi başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, bu hamlenin temel amacının, mevcut konsolide kredilerin geri ödeme takvimi ile vade yapısının, operasyonel faaliyetlerden sağlanan konsolide nakit akışıyla tam uyumlu hale getirilmesi olduğu ifade edildi.

HİSSELER YÜZDE 10 PRİMLE TAVAN YAPTI

Stratejik finansal kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından, borsada Vestel hisselerine yoğun talep geldi. Açılışla birlikte hızla yükselen:

Vestel Elektronik hisseleri yüzde 10 prim yaparak 28,64 liraya, Vestel Beyaz Eşya hisseleri de yine yüzde 10 artış göstererek 7,4 liraya ulaştı ve tavan fiyattan işlem görmeye başladı.