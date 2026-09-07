Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Veyis Ateş’in, uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa aracılık etme suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

29 Aralık 2025’te tutuklanan Ateş, bugün saat 10.30’da hakim karşısına çıktı.

Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş, “Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Veyis Ateş avukatıyla birlikte katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ateş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

-Bana Mehmet Akif’in evine gittin mi diye soruluyor; bahsedilen ev bana ait değil. Sonra da bana uyuşturucu kullanımı için yer temin ettin deniyor. Bana ait olmayan bir evde ben nasıl yer temin etmiş olabilirim. Kullanmadığım bir şeyi neden temin etmiş olayım. Hiç tanımadığım ve sadece Mehmet Akif Ersoy’un kız arkadaşı olan insanlara bayram şekeri ikram eder gibi uyuşturucuyu niye ikram edeyim? İnsan bir eylemi ya umduğundan ya da korktuğundan yapar. Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim? Uyuşturucu kullanan insanların haberlerini yıllarca sunmuş bir insan olarak neden böyle bir suç işleyeyim?”

-Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde ‘Uyuşturucu nedir bilmezdim, Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı’ diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır. Silivri’de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir: ‘Ağabey çok özür dilerim, bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim’ demiştir. Buna da o esnada yanımda olan avukatım Kerem Akyer de tanıklık etmiştir.”

"BEBEK OTEL VE KÜTÜPHANE" İDDİALARINI YALANLADI

Kendisi aleyhinde beyanlarda bulunan Osman Tıraş’ın beyanlarını yalanlayan Ateş, tahliyesini isterken şu ifadeleri kullandı:

“Osman Tıraş benim Bebek Otel ve Kütüphane isimli mekana gittiğimi, mekanda sanatçı Aleyna Boz’un eşi Umut Evirgen’e uyuşturucu madde verdiğimi gördüğünü söylemiştir. Bebek otel ve Kütüphane isimli mekanlara hayatımda hiç gitmedim. Kütüphane isimli mekan olduğunu medyadan öğrendim. 9 aydır hücremde şunları düşünüyorum. Gerçekleşmemiş olanı nasıl ispatlayacağım. 20 yılda ekranlarda oluşturduğum kariyerim ayaklar altına alındı. Ekonomik hayatım zedelendi. Aleyhimde tek bir delil varsa önüme konulsun.”

DOSYASI AYRILARAK İDDİANAME HAZIRLANDI

Veyis Ateş, kanalın eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ateş’in dosyası soruşturmadan ayrılarak hakkında ayrı bir iddianame düzenlendi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.