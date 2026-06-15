Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, CHP'den AKP'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya yönelik saldırı girişimi iddiası kentte panik yarattı. AfyonPostası'nda yer alan habere göre, belediye meclis toplantısının ardından meydana gelen olayda belediye binası çevresinde bekleyen K.E. isimli şahıs, Topçu'nun binadan çıkışını beklediği sırada AKP Dinar İlçe Başkanı'nın belediyeye gelmesiyle fark edildi. İddiaya göre K.E., burada Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. 'AKP İLÇE BAŞKANINA NEŞTER GÖSTERMİŞ' Şüphelinin AKP ilçe başkanına neşter gösterdiği ve Topçu'nun CHP'den AKP'ye geçmesine tepki gösterdiği öne sürüldü. K.E.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. AKP'YE GEÇMİŞLERDİ Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, geçtiğimiz dönemde CHP’den AKP'ye geçmişti. Topçu’ya AKP rozetini, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.