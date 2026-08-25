Vize başvurularında randevu bulmakta zorlananları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı VFS Global'den önemli bir açıklama geldi. Kurum, ücret karşılığında randevu veya olumlu vize sonucu garantisi veren kişi ve şirketlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

VFS Global, Türkiye'de Birleşik Krallık ve Schengen ülkeleri dahil 29 ülkenin vize başvuru süreçlerinde yetkili resmi aracı kurum olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Kurum, vize randevularının ücretsiz olduğunu ve yalnızca resmi VFS Global kanalları üzerinden alınması gerektiğini vurguladı.

"VİZE KARARINI VFS GLOBAL VERMİYOR"

Açıklamada özellikle VFS Global'in görev alanı ile vize kararını veren makamlar arasındaki ayrıma dikkat çekildi. VFS Global'in rolünün vize başvurularının kabulü, belgelerin yönetimi ve biyometri işlemleri gibi idari süreçlerle sınırlı olduğu belirtildi.

Vize başvurularının değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi ise yalnızca ilgili ülkenin diplomatik misyonunun yetkisinde bulunuyor. Randevu kontenjanlarının da ilgili hükümetler, büyükelçilikler ve konsolosluklar tarafından belirlendiği ifade edildi.

VFS Global, randevu sistemlerinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli güvenlik uygulamalarının devrede olduğunu açıkladı. Bu kapsamda şüpheli e-posta alan adlarının engellenmesi, e-posta başına randevu sınırlaması, olağan dışı IP erişimlerinin otomatik olarak bloke edilmesi, VPN kısıtlamaları, bekleme listesi uygulaması ve gelişmiş tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulaması gibi önlemler uygulanıyor.

VFS Global, vize başvuru merkezlerinde sunulan premium veya katma değerli hizmetlerin tamamen isteğe bağlı olduğunu da vurguladı. Bu hizmetlerin tercih edilmesinin vize sonucunu veya başvurunun işlem süresini etkilemediği belirtildi. Hizmet ücretlerinin ise ilgili hükümetlerin onayıyla şeffaf biçimde duyurulduğu ifade edildi.

Açıklamada veri güvenliği ve gizliliğin de kurumun öncelikleri arasında olduğu belirtildi. VFS Global, hükümetlerin belirlediği veri saklama ve imha kurallarına uygun hareket ettiğini, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlu küresel ve yerel veri koruma çerçeveleri kapsamında faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Kurum ayrıca küresel operasyonlarının her yıl 10 binden fazla denetim ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu bildirdi. VFS Global, 2001 yılından bu yana 547 milyondan fazla vize başvurusunun işlenmesine katkı sağladığını açıkladı.

Kurum, başvuru sahiplerinin süreç boyunca resmi kanalları kullanmasının ve ücret karşılığında randevu ya da vize garantisi sunduğunu iddia eden kişi ve şirketlerden uzak durmasının önemini vurguladı.