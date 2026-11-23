Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme sürecini tamamladı. 23 Kasım 2026 itibarıyla erişime açılan sonuçlarla birlikte üniversite öğrencilerinin burs heyecanı sona erdi. Başvuru yapan öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, VGM burs sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte sonuç ekranı ve 2026-2027 eğitim yılı burs miktarları...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvurularının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapan ön lisans ve lisans öğrencileri, 23 Kasım itibarıyla sonuçlarını sorgulayabiliyor. Öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebiliyor.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Başvuru yapan öğrencilerin sonuç ekranına girerek burs başvurularının durumunu kontrol etmesi yeterli.

2026-2027 VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği burs ve eğitim yardımı tutarları da belli oldu. Buna göre:

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

VGM BURS BAŞVURU EKRANI