KUR’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’in, çocuk yaşta istismar edip zorla evlendiği Fatma Nur Çelik’in 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’i de istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dün karar duruşması görüldü.

GEREKÇE ŞOK ETTİ

Kadın örgütleri, karar duruşması öncesinde İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde toplandı. Eski Ankara Milletvekili YENİ Partili Aylin Nazlıaka ile çok sayıda kadın örgütü temsilcisinin katıldığı açıklamada, “İstismar görmezden gelindi, failler korundu. Ayhan Şengüler tutuklansın” pankartı açıldı.

Kadınların mahkemeye katılım talebi hakim tarafından reddedildi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istemi de kabul görmedi.

Savcılığın beraat talebi gerekçesinde anne ile kızın olaydan 1,5 yıl sonra şikayetçi olması çocuğun istismara uğradığı sırada tanık bulunmaması gerekçe gösterildi.

‘PEŞİNİ BIRAKMAYIZ’

Mahkeme, Ayhan Şengüler hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Aylin Nazlıaka, karara şu tepkiyi gösterdi:

“Haksızlıklar arttıkça mücadele alanımız da genişliyor. Her engel, adalet arayışımızı daha da büyütüyor. Fatma Nur Çelik’in ve Hifa İkra’nın yarım kalan mücadelesi bizim mücadelemizdir! Söz veriyoruz: Bu davanın peşini bırakmayacağız!”

Hakim kardeşlerimiz var hiçbir şey olmaz

FATMA Nur Çelik, ölümünden önce Ayhan Şengüler’e ait ses kayıtları olduğunu belirtmişti. Şengüler’in kendisini tehdit ettiğini ifade eden Çelik, eski eşinin şunları söylediğini iddia etmişti: “Bizim hâkim, avukat kardeşlerimiz var, bize hiçbir şey olmaz.”

Ölürsem intihar demeyin

FATMA Nur Çelik, eski eşi Ayhan Şengüler’in kendisini ve 8 yaşındaki kızını (kızı henüz 3 yaşındayken başlayacak şekilde) cinsel istismara maruz bıraktığını iddia ediyordu. Çelik, Şengüler’in istismarı sonrası kendisiyle zorla evlendirildiğini belirtiyordu.

ADALET NÖBETİ

Çelik, çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla ilgili eski eşine karşı yaklaşık bir yıl önce dava açmıştı. Sesini duyurabilmek amacıyla 13 Ocak 2026’da Çağlayan Adliyesi önünde bir “adalet nöbeti” başlatmıştı.

Yaşadığı süreçte ve sosyal medyadaki paylaşımlarında, başına bir şey gelmesi durumunda bunun bir intihar olarak kabul edilmemesini, adalet arayışının engellenmemesini talep ediyordu.

DENİZDEN ÇIKTILAR

2 Mart 2026’da yaşanan olayda Fatma Nur Çelik’in, kızıyla birlikte Zeytinburnu sahilinde cenazelerine ulaşıldı. Yetkili merciler, kamera kayıtlarının incelendiğini belirterek olayın intihar olduğunu duyurdu.