AKP’nin 25. kuruluş yıl dönümünde İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AKP’ye katıldı.

“Parti değiştirmeyi doğru bulmuyorum. Demokrasiye aykırı vicdana aykırı” diyen Karakaş, İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçti. Karakaş, 10 Ağustos günü TBMM’de Çerçeve Yasa teklifi ele alınırken kürsüye çıktı ve iktidara yönelik sert ifadelerde bulundu:

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş (İYİ Parti)

“Sevr’in 106’ncı yıl dönümünde ikinci ihanet açılım süreci başlıyor, birincisini 2012 yılında yaptınız. Ya Sevr’e boyun eğen Damat Ferit gibi utanç sayfasında anılacaksınız ya da ihanete karşı duran, ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyerek millî mücadeleyi başlatan Atatürk gibi kahraman olarak anılacaksınız.’’

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban (İYİ Parti)

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Gürban da 3 Haziran 2026’da “Emeklilerimiz torunlarına harçlık veremiyor. Asgari ücretli, memur, dul ve yetim her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor’’ dedi.

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

Gelecek Partisi’nden istifa eden Bilici ise “Bozulan dengelerin, enflasyon ve hayat pahalılığının, siyaset ve toplumdaki ahlaki çözülmelerin 8 yıl önce geçilen Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle ilgili olduğunu artık herkes biliyor’’ demişti.