Üç dönemdir AKP Milletvekili olan hukukçu ve TBMM Güvenlik İstihbarat Komisyonu Başkanvekili Serkan Bayram, fon kriziyle ülkeye 100 milyar dolar zarar verildiğini söyledi . Bayram SÖZCÜ’ye şu açıklamaları yaptı:

REİS VİRÜSLERİ TEMİZLESİN

Adalet hepimize lazım. Ben yaptıysam bana da ‘gereğini yapın’ kardeşim. Partide bir sürü kişinin ismi geçiyor, top çevirmeye gerek yok. Millet aç, millet intihar ediyor. Benim vicdanım rahat, heybem boş. Ucu kime dokunacaksa dokunsun. Bana mı, ona mı, temizlensin. AK Partimiz bunu hak etmiyor, Cumhurbaşkanımız hak etmiyor. Reis alacak neşteri. Serkan sen mi yaptın; uçur, virüsleri temizlesin. Reis partiyi kapatsa daha çok oy alır. 25 yıllık emeği tüketmeye kimsenin hakkı yok.

SOSYAL PATLAMA OLUR

Türkiye’yi adaleti de, borsayı da fonları da rahatlatmamız lazım. Yoksa Allah korusun Türkiye’de sosyal patlama olur. Oraya gidiyor, bunu yabana atmayın. Toplum inanılmaz rahatsız. Bu ülkenin evladıyım, bu milletin ne dediğini, ne hissettiğini görüyorum. İçim yanıyor. Adalet böyle giderse, Türkiye uçuruma gider.

ZARAR 100 MİLYAR DOLAR

Olay çok büyük. Ekonomiye zararı 100 milyar dolar. Borsa tepetaklak. Rakamlar manyak manyak. Milleti aptal yerine koymaya gerek yok. Millet geçinemiyor, emekli zorda, cami cemaati konuşuyor, her yerdeyim, görüyorum. Günlerdir uyuyamıyorum. Zehra Taşkesenlioğlu olayında SPK üzerine gitseydi, bugün bu olmazdı.

ADALETİ PASPAS ETMEYİN

Kapat kapat, onu kapat, bunu kapat. Ona dokunuyor, kapat; buna dokunuyor, kapat. Hayati beyin oğlunun üzerine tedbiri koyuyorsun, sonra hemen kaldırıyorsun. Ya koyma, ya kaldırma kardeşim. Adaleti paspas etmeye kimsenin hakkı yok. 20 yıl şerefe avukatlık yaptım, 25 senedir siyasetteyim. Yıllardır eşek gibi çalıştım.

MASADA KAZANMA UTANCI

Bu millet iki duygusala bakar cebindeki ve gönlündeki. Cebindeki veremiyorsun. Ondan sonra belediyeyi kaybettim geri alayım. Üsküdar’ı kazanamıyorsun, Meclis üyelerini tutukluyorsun. Sahada kazanamadığını masada kazanmak.. Bu mu, utanıyorum. Bileğimizin gücüyle kazanacağız.

ÜLKENİN SAHİBİ DEĞİLİZ

Bir zincir var, herkes birbirine bulaşmış. İşadamları, yargıçlar beni arıyor. Umudumuzsun diyor. Arayanların isimlerini bilsen, şok olursun. Arayan herkes tebrik ediyor, sesimiz oldun diyorlar. Toplum sıkışmış durumda. Ülkenin sahibi biz değiliz, sahip millet biz hamalız. Millet istediğine alır verir. 2024 seçimlerinde genel merkez ahbapçılık yaptı, bir sürü yeri kaybettik. Şimdi de karşı mahalleyi dağıtalım, biz devam edelim. Toplumda böyle bir duygu yok.

MİLLET BİZE GEREKENİ YAPAR

Yarın bir adam çıkar, alır gider. Milleti hizaya getirme, hizmet et. TC bizim tapulu malımız, yok öyle bir şey. Millet artık bezmiş. Konkordato ilan edenler, batanlar. Türkiye’nin önde gelen iş insanları. Devletten arayanlar, ‘Sonuna kadar yanındayız’ dedi. Adaleti yitirirsek her şeyimizi kaybederiz. İki yıl sonra seçim gelecek, millet bize gerekeni yapar.

BUNLAR İHANET ŞEBEKESİ

Ben ‘bunlar ihanet şebekesi’ dedim. Toplumda infial var. Korkudan konuşamıyorlar. Millet mutsuz ve umutsuz. Bu olay fitil oldu. Paralar çok yüksek manyak paralar. Köprüleri satalım, hazineden verelim, niye verelim? Özel uçakla Hacca giden kim? Devlet arkamızda görüntüsü veren kim? Milletten özür dilesinler. Bırakın safsatayı.

Yangında engelli kaldı mücadele dolu hayatı filme çekildi

1974’te Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Serkan Bayram, henüz bir yaşındayken engelli oldu. Tarla yangınında vücudunun büyük kısmı yandı, ellerini kaybetti. Bayram, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1997’de hakimlik ve savcılık sınavına giren Bayram, engeli nedeniyle mülakatta elendi.

2015’TE SİYASETE ADIM ATTI

AKP’nin kuruluşundan itibaren il ve ilçe teşkilatlarında çalışan Bayram, 2015 genel seçimlerinde Erzincan milletvekili seçildi. 2018 ve 2023 seçimlerinde ise İstanbul milletvekili olarak Meclis’te yer aldı.

Bayram’ın başarılarından biri, engelli bireylerin hakim ve savcı olmasının önündeki yasal engellerin kaldırılmasını sağlamak oldu. Bayram’ın hayatı ve mücadelesi, 2022’de vizyona giren “Buğday Tanesi” filmine de konu oldu.

Engellilerin parasını Betül mü yesin!

Serkan Bayram, Now TV’de fon vurgunu ve muhalif belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili partisine seslendi:

-Partimiz gerçek anlamda aklansın.

-Bir sürü engelli kardeşimizin hakkını elinden aldı. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyordu. Bedelini ödesin. Artık içim acıyor.

-Biri parayı yatırdı diyor, biri yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanlığı hesap açmış, makbuz gönderirsin.

-Genel başkan yardımcılarından var deniyor, bürokrasiden var deniyor, bakan yardımcılarından var deniyor.

-Adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancı sermaye gelmez. Gelmiyor da kaçıyor, yazık.

-Belediye başkanı seçilmiş, sabah alıyoruz, niye alıyoruz, çağırsan gelir zaten. Bütün belediye başkanları için geçerli.

Taşkesenlioğlu olayı

Serkan Bayram’ın söz ettiği Zehra Taşkesenli oğlu şöyle gelişti:

Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, iş kadını Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Tozlu, rüşvet görüşmesini detaylarıyla anlatmıştı. Daha sonra Taşkesenlioğlu’nun devasa mal varlığı ortaya çıkmıştı. 4.5 milyon dolarlık yat, 100 gayrimenkul, maden ve çiftlik sahibi olduğu iddia edildi. Hakkında 213 suç duyurusu yapıldı. Ancak hiç bir adım atılmadı.