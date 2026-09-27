Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun, emeklilerin sesini duyurmak için toplandığı eylemde yaşamına son vermesi Türkiye’yi derinden sarstı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Yapılan bu zulüm, bu eziyet, bu haksızlık artık emeklinin canına yetmiştir” dedi.

“Toplum küçük bir azınlık dışında derin ve can yakan bir ekonomik krizle boğuşuyor” diyerek iktidara sert tepki gösteren Çömez, şunları söyledi:

‘BİZ NASIL BU HALE GELDİK’

- Dünyanın en zengin coğrafyasında varlık içinde yoklukta yaşıyoruz. Çocuklar akşam yatağa aç giriyor, sabah okuluna beslenme çantası boş gidiyor. 5.5 milyon ev gencinin işi, aşı, umudu, hayali yok.

- Asgari ücret açlık sınırının altında, 5 milyondan fazla emekli sefalet sınırının altında bir maaşla hayata tutunmaya çalışıyor.

- Ve tüm bunlardan habersiz, haberi varsa da duyarsız bir iktidar var bu ülkede. Dünden beri gözüme uyku girmedi, biz nasıl bu hale geldik? Hiç mi vicdanız sızlamıyor?

‘TEK KELİME ETMEDİLER’

- Başbakanlık binası önüne bir esnafın attığı yazar kasa bir devri kapattı bu ülkede. Bunun üzerinden siyaset yapanlar, 24 yıldır bu ülkeyi yönetenler tek kelime etmedi. Ama merak ettiğim şu; dün gece başlarını yastığa nasıl koydular? Vicdanınız rahat mı?

- İktidar sahiplerine sesleniyorum; sırça saraylarınızdan çıkın, ışıltılı salonlardan çıkın, millete kulak verin, size ne söyleyecekler. Yazık bu güzel ülkenin güzel insanlarına.”

İmamoğlu

İmamoğlu: Başka canlar gitmesin

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emekli polis Ali Şekeroğlu için başsağlığı mesajı yayınladı: “Üzüntümüzü ve öfkemizi anlatmaya kelimeler yetmez. Maalesef hiçbir söz Ali Bey’i geri getirmez... Vicdan bitti. Ahlak bitti. Emeklileri bu kadar çaresizliğe mahkum edenlere diyecek söz bulamıyorum. Emeklilerimizin hakkını alana kadar duramayız. Yeter artık! Bir canımızı daha yitirmeye tahammülümüz yoktur!”



İntihar eden Ali Şekeroğlu, önceki gün eylemde bu pankartı taşımıştı.

Dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da AYM önünde beylik tabancasıyla intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Şekeroğlu’nun yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Grup Başkanvekili Murat Emir ile milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun katıldı.

YENİ Partili 4 milletvekilinin dışında devlet yetkililerinden kimsenin cenazeye katılmaması dikkat çekti. Şekeroğlu’nun cenazesi, Ahi Mesut Söğüt Camii’nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. - Yavuz ALATAN

YENİ Partili vekiller cenazede.

‘Küstürmeyin fedakar insanları’

Emekli polis Ali Şekeroğlu, "Torunum oldu, altın takamadım" dedikten sonra intihar etti. Şekeroğlu'nun, Ankara'daki emeklilerin 'Geçinemiyoruz' eylemi öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı:

Emekli polisin son paylaşımları

- Anayasal hak olan insan gibi yaşamak ve geçinebilmek için sesimizi duyuralım. Sen içimizdeki haykırışlarımızı duyuyorsun Allah'ım. Devletimizi ve bizleri yönetenler de sesimizi duysun. Amin.

- Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz, ancak açlıkla da cezalandırılamaz. Yeter artık küstürmeyin bu fedakar insanları...

- Ne mutlu ki hem Türk hem de polis olmak şerefine nail oldum. Bizler polislikte çok zor şartlar altında ve yokluk içinde görev yaptık. Emekliliğimizi ise açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyoruz.

Bir günde dört polis intihar etti

Acı bilanço: 10 ayda 68

Emekli polis Ali Şekeroğlu’nun intiharı, emniyet mensuplarının ekonomik koşullarını yeniden gündeme taşıdı.

Şekeroğlu, geçinemediğini söyledi; taşıdığı dövizde ise “Para için değil, onurumuz için” yazıyordu. Sadece 2026 yılında 68 emniyet mensubu ve emeklisi canına kıydı. Neredeyse her 4 günde bir polis memuru intihar ediyor.

2025’te ise 82 görevdeki ve 11 emekli olmak üzere 93 emniyet mensubu hayatına son verdi. 2026’da ise 59 görevdeki ve 9 emekli emniyet mensubu intihar etti. Şekeroğlu’nun intiharıyla sayı 68’e ulaştı.

HENÜZ İKİ AYLIK POLİSTİ

16 Ağustos 2026’da Van, Ankara, Hatay ve Çorum’da dört emniyet mensubu hayatına son vermişti. Önceki gün ise Şekeroğlu, emekli polis Recep Şantürk ve 2 aylık polis memuru İbrahim İ. intihar etti. Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli İbrahim İ., Yenimahalle’de evinde ailesine bir mektup bırakıp intihar etti. - Deniz AYHAN

Polis yarın iş bırakıyor

Emniyet Teşkilatı Sendikası, son günlerde yaşanan intiharlar üzerine iş bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada “Artık yalnızca sorunları sıralama değil, sesimizi hep birlikte duyurma zamanıdır. Yaşanan can kayıplarına, ekonomik ve sosyal sorunlara, mobbinge, özlük haklarındaki kayıplara ve yıllardır çözülemeyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü (yarın) öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakıyoruz” denildi.

Eskişehir’de emekliler Ali Şekeroğlu için yürüdü.

EMEKLİLER MEYDANLARDAN HAYKIRDI: Biz ne bütçede yüküz ne de hazinede açık!

Açlık ve sefalet sınırının altında bir maaşla hayata tutunmaya çalışan 5 milyondan fazla emekli yurt genelinde meydanlara çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemlerde, uygulanan ekonomi ve ücret politikalarının emeklileri toplumun en korumasız, en derin yoksullukla sınanan kesimi haline getirdiği belirtildi. Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanının artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştığı vurgulanarak, şöyle denildi: “Emekliyi bütçede yük, hazinede açık olarak görmeyin. Sorunlarımızı biran önce çözüme kavuşturun.”

Genel seçimler öncesi emeklilere seyyanen ek ödeme yapılması için söz verildiğini dile getiren emekliler, “Seçim bittikten sonra verilen sözler unutuldu. Sözünüzü tutun” diyerek iktidara seslendi.