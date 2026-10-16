Artan yemeklerle hayvanları beslediğini ve bu nedenle uyarıldığını belirten Tekoğlu, hakkını arayacağını söyledi.

Tekoğlu’nun iddiasına göre, kedilerin üretim alanından uzaklaştırılması amacıyla fabrikanın farklı noktalarına kapanlar yerleştirildi.

"HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

Hayvanların aç kalmaması için onlara artan yiyecekleri vermeye devam ettiğini belirten Terkoğlu şunları söyledi:

“En son bir hafta önce fabrikada sorumlu olan bir hanımefendiyle kedilerle ilgilendiğim için tartıştım. Daha sonra müdür, hakkımda tutanak tutulması gerektiğini ve kedileri beslerken işimi aksattığımı söyledi. Sonra kovuldum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım.”