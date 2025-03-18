Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, pet shop sahipleri sokak kedilerini beslemek için mağazanın kenarına kedi maması döktü. Bu durumu gören bir kişi, mamaları ayağıyla tekmeleyerek dağıttıktan sonra motosikletine binip olay yerinden ayrıldı.

Mamaların dağıldığını gören pet shop sahipleri aynı noktaya yine mama koyarak kedileri beslemeye devam etti.

HAYVANSEVERLER İSYAN ETTİ

Pet shop sahibi Serkan Taşbey, "Biz sokak kedilerini düzenli olarak burada besliyoruz. Bu mahallede hayvan sevmeyenler var. Biz kendisine dükkanımızın önü olduğunu, kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını söyledik. Ama kendisi bize sürekli müdahalede bulundu. Biz kedi maması koymaya devam edip kendisini uyardık. Kendin koymuyorsun bari koyana müdahale etme. En azından hayvan karnını doyursun" dedi.