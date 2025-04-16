Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan vahim olayda, 37 günlük bebeği Melisa’yı oturdukları apartman dairesinin penceresinden attığı iddia edilen anne Melike Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple anne Melike Doğan, 2’nci katta bulunan evlerinin penceresinden kızı Melisa’yı aşağı attı.
37 GÜNLÜK BEBEK KURTARILAMADI
Zemine düşerek ağır yaralanan bebek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Melisa bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
ANNE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Melike Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Doğan, cezaevine gönderildi.