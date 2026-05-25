Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşandığı iddia edilen aile içi şiddet olayı kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. İddiaya göre 5’inci sınıf öğrencisi R.B.D. (12), okulda acıktığı için öğretmeninden harçlık istedi. Durumun öğretmen tarafından babası S.D.’ye bildirilmesinin ardından çocuğun aynı akşam darbedildiği öne sürüldü.

Ertesi gün ayrı yaşadığı annesi Derya K.’nin yanına giden çocuğun vücudundaki darp izlerini fark eden anne, oğluna ne olduğunu sordu. İlk etapta yaşadıklarını anlatmak istemediği belirtilen çocuğun, ısrar üzerine babası tarafından dövüldüğünü söylediği öğrenildi.

Anne Derya K., oğlunu Manisa Şehir Hastanesi’ne götürerek darp raporu aldıktan sonra emniyete gidip eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

Yaşanan sürecin ardından çocuğun devlet korumasına alındığı ve yurda yerleştirildiği belirtildi. Anne, ekonomik nedenlerle iki çocuğuna aynı anda bakmakta zorlandığını ifade ederek, oğlunun güvenliği nedeniyle şu an devlet korumasında kaldığını söyledi.

Derya K., eski eşiyle yaklaşık 7 yıl süren evliliklerinden iki çocuklarının bulunduğunu belirterek, “Oğlum korktuğu için ilk başta konuşmak istemedi. Daha sonra babasının kendisini dövdüğünü anlattı. Hastaneye götürdüm, rapor aldım ve şikayetçi oldum” dedi.

Eski eşinin zaman zaman çocuğa yeterli harçlık vermediğini öne süren anne, oğlunun öğretmeninden para istemesi nedeniyle babasının öfkelendiğini iddia etti. Çocuğun başında şişlik oluştuğunu söyleyen anne, “Pişman olduğunu söylüyor ama yaşananlar değişmiyor” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.