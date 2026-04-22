Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki bir markette, bir kişinin yanındaki çocuğu darbettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, görüntülerde darbedilen çocuğun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K. olduğu, şüphelinin ise baba A.K. (46) olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.