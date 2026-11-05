Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinde meydana geldi. Abdullah ve Sema Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya gelen kızları Deniz Esin Bozoklar kuvöze alındı.

26 Mayıs 2021'de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, bebeğinden kan almak istediği sırada huysuzlanan Deniz Esin'e şiddet uyguladı. Yaklaşık 14 dakika süren işlem sırasında bebeğin başına defalarca vurduğu ve bacağını sıktığı, bu sırada bacağının kırılmasına neden olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİDDET 5 GÜN SONRA FARK EDİLDİ

Bebeğe uygulanan şiddet, 31 Mayıs 2021'de başka bir hemşire tarafından fark edildi. Hastane yönetimi Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshederken, hakkında adli soruşturma başlatıldı. Hemşire hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15'inci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya katılmayan tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanarak önceki savunmalarını tekrarladı ve beraatini istedi.

SAVCI 3 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamına göre sanığın kasten yaralama suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca suçun kamu görevinin kötüye kullanılması, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olması ve kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle cezanın artırılmasını talep etti.

AİLESİNDEN VE TÜRK MİLLETİ'NDEN ÖZÜR DİLEDİ

Mütalaaya katılmadığını söyleyen Bağrıyanık, bebeğin engelli kalmasıyla kendi eylemi arasında illiyet bağı bulunmadığını savundu.

Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirten Bağrıyanık, "Öncelikle yaptığımdan dolayı çok pişmanım ve bu pişmanlığım bir ömür devam edecek. Yaptıklarımdan dolayı Deniz Esin Bozoklar'dan, ailesinden, kendi ailemden, meslektaşlarımdan ve Türk milletinden özür dilerim. Bu eylemi nasıl gerçekleştirdiğimi inanın ben de bilmiyorum. Tek amacım bebekten kan almaktı. 10 aydır tutukluyum. Savcının istediği cezanın infazını da yattım. O nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

MAHKEMEDEN TAKDİR İNDİRİMİ YOK

Mahkeme, Hazel Dırık Bağrıyanık'ı "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi, sahip olduğu kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın samimi ve ciddi bir pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdir indirimi uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.