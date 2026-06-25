Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne binmek isteyen tekerlekli sandalyeli Salih Kara ile otobüs şoförü arasında yaşanan diyalog izleyenlere pes dedirtti. Ortopedik engelli Kara'nın otobüse binmek için engelli rampasının açılmasını talep etmesi üzerine şoför, yolcunun yanında refakatçisi olmadığını öne sürerek bu talebi reddetti.
"BEN SENİN HİZMETÇİN MİYİM?"
Şoförün yanıtı üzerine Salih Kara, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Görüntülerde şoförün, engelli yolcuya "Niye afra tavra yapıyorsun? Ben senin hizmetçin miyim, niye telefonla çekiyorsun? Refakatçi gelmeden almak yasak." şeklindeki sözleri yer aldı. Görüntülerin internette yayılmasının ardından çok sayıda kişi otobüs şoförüne tepki gösterdi.
BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ, ŞOFÖRE CEZA KESİLDİ
Gelen tepkiler üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk bir açıklama yaparak yaşanan olaydan dolayı vatandaşlardan özür diledi. "Evet, biz bu halkın hizmetçisiyiz." ifadelerini kullanan Öntürk, vatandaşa yönelik saygısız davranışların kabul edilemeyeceğini ve idari sürecin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca belediye tarafından, engelli rampasını açmayan ve kuralları ihlal eden hat sahibine üç ayrı maddeden para cezası uygulandığı açıklandı.
TAZMİNATI ÖDEYECEK
Şoförün tehditkar üslubundan şikayetçi olan Kara, açacağı tazminat davasını kazanması durumunda parayı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlayacağını duyurdu.