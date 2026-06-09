İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yaya olarak ilerleyen bir kişiye otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş, kazanın şokunu atlatamadan araç sürücüsünün tavrıyla ikinci bir şok daha yaşadı. Yaralı yayanın iddiasına göre, sürücü kazanın hemen ardından araçtan inerek yaralının sağlık durumunu sormak veya ambulans çağırmak yerine, doğrudan kendi otomobilinde hasar olup olmadığını kontrol etmeye başladı.
Yaralanan vatandaşın sürücü hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.