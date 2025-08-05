Konya’nın Meram ilçesinde, çevredekilerin çöp konteyneri yanında ağlayan bir bebek olduğunu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yeni doğduğu belirlenen bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, bebeğin annesinin Afganistan uyruklu S.G.N. (25), babasının ise yine Afganistan vatandaşı M.Y.Ö. (33) olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, bebeğin annesi S.G.N., babası M.Y.Ö. ve M.Y.Ö.’nün eşi R.Ö. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.