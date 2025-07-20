İki kez kanser atlatan, cezaevinde 21 kilo veren Çalık için Adli Tıp Kurumu tetkiklerin yeniden yapılması kararını verdi.

Kararın ardından Çalık, İzmir Şehir Hastanesi mahkumlar koğuşuna sevk edildi.

ANNE ÇALIK İSYAN ETTİ

Annesi Gülseren Çalık hastane önünde sabaha kadar nöbet tutarken, “99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet bakanından, hakimlerden, savcılardan merhamet istiyorum. Feryadımı duysunlar. Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun” diyerek isyan etti.

AKP'Lİ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kararı eleştiren isimler arasında yer alan eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, "Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuksuz yargılansa ne olur?" diye sorarken; şunları kaydetti:

"Dava düşer mi?

Deliller karartılır mı?

Yurtdışına mı kaçar?

Sahi ne olur?

Bazı yorumlara bakıyorum:

‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi şimdi hastalandılar.’

‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi çıkmadı.’

‘Acırsan acınacak hale gelirsin.’

Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir.

Yarış, kötülükte değil iyilikte olur.

En önemlisi, bunun bir de ahireti var.

Yapmayın."

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuksuz yargılansa ne olur?



Dava düşer mi?

Deliller karartılır mı?

Yurtdışına mı kaçar?



Sahi ne olur?



Bazı yorumlara bakıyorum:



‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi şimdi hastalandılar.’



‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi… pic.twitter.com/ql4ob4a0IA \— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 19, 2025

"BU NE TUTUKLAMA MERAKI?"

AKP'li Mücahit Birinci ise, "3. Kere ifade ediyorum. Murat Çalık'ın, en azından adli kontrol şartı ile serbest bırakılması hukuka da vicdana da uygun olandır" ifadelerini kullanırken Adli Tıp kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Adli tıp prosedürüne gerek yok. Yoksa mevzuata göre Adli Tıp'tan olumlu rapor gelmesi için ölümünüze iki gün kalması lazım. Hükümlülerle tutuklulara aynı prosedür olmaz.

Tutuklama tedbirdir, mahkumiyet gibi değildir, infaz prosedürleri farklıdır.

Dolayısıyla tutuklu işlerde Adli tıp raporuna gerek kalmaksızın, Sulh Ceza Mahkemesinin veya ilgili mahkemesinin takdiri ile tahliye veya başkaca adli kontrol kararları verilebilmelidir."

Birinci ayrıca mevzuat eleştirisinde bulunarak, "Herkes tutuklanacaktı da, biz mevzuata elektronik kelepçe ev hapsi, yurt dışı yasağı, imza gibi tedbirleri neden koyduk? Bu ne tutuklama merakı?" dedi.